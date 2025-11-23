Good Luck Have Fun: l’iniziativa sull’educazione finanziaria

Il 20 novembre si è svolto al Teatro Verdi di Cesena l’evento in presenza, patrocinato dal Comune di Cesena, che ha coinvolto oltre 200 studenti provenienti da:

I.S.I.S. – Liceo e I.T.E. Leonardo Da Vinci di Cesenatico

Istituto Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone

Liceo Scientifico Augusto Righi, di Bagno di Romagna

I.T.T.S. Marconi, sede di Sarsina

Liceo Ginnasio Statale Monti di Cesena

Durante l’incontro sono stati affrontati temi centrali per le nuove generazioni: il rapporto emotivo con il denaro, il budgeting, la gestione del denaro digitale, la pianificazione degli obiettivi a lungo termine, il fintech, l’innovazione digitale, l’impatto sociale del denaro e il ruolo delle banche sul territorio. L’intera giornata è stata raccontata attraverso un graphic recording, che verrà stampato e consegnato alle scuole partecipanti.

GLHF 2025-2026: conferenze, approfondimenti e un video contest nazionale

Il progetto GLHF proseguirà nel biennio 2025-2026 con nuove conferenze dedicate alle scuole in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria e con la possibilità di approfondire in classe le tematiche trattate.

Una delle principali novità dell’edizione è il video contest “My money story”, che invita gli studenti a raccontare in prima persona il proprio rapporto con il denaro, attraverso tre categorie:

· Epic Fail – quella volta che è andato tutto storto e si sono persi dei soldi

· Success Story – una storia positiva di gestione finanziaria

· Saving Hacks – trucchi e strategie per risparmiare

Gli studenti presenti alle plenarie potranno partecipare entro il 20 dicembre 2025 tramite il sito www.glhf.community.

Il GLHF Fest 2026

Il percorso si concluderà il 19 febbraio 2026 con il GLHF Fest, un grande evento finale in cui ospiti di rilievo accompagneranno gli studenti in talk dedicati al mondo dell’educazione finanziaria. Durante la giornata verranno inoltre annunciati e premiati i vincitori del video contest.