Notizie

In piazza per la Palestina: manifestazione il 29 novembre

Alessandro Mazza23 Novembre 2025
street parade cesena palestina

Cesena in Piazza per la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese

La città di Cesena si prepara a scendere in piazza in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che ricorre il 29 novembre. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, alle ore 18:00, in Piazza Almerici (zona Biblioteca Malatestiana).

L’iniziativa vuole essere un forte richiamo all’azione e alla riflessione sulla situazione in Medio Oriente con un accento sulla Palestina portando l’attenzione su quattro punti focali che animeranno la manifestazione.

Diritto Internazionale e Crisi Umanitaria

L’obiettivo primario dei partecipanti è ribadire la necessità di sostenere il rispetto del diritto internazionale. Le voci che si alzeranno dalla piazza denunceranno con forza la crisi umanitaria ancora in corso e sempre più drammatica, che colpisce Gaza e la Cisgiordania. La popolazione palestinese continua a vivere in condizioni estremamente difficili, e l’urgenza di un intervento internazionale efficace è al centro delle richieste.

palestina cesena

Riconoscimento e sanzioni

Un altro punto cardine della mobilitazione è la richiesta esplicita per il riconoscimento dello Stato di Palestina. I manifestanti chiederanno inoltre l’adozione di sanzioni concrete contro Israele, ritenute necessarie per promuovere un cambiamento di rotta e un pieno rispetto delle risoluzioni internazionali.

Contro un’economia di guerra

La manifestazione assume anche una dimensione più ampia, con l’intenzione di opporsi a un modello di economia di guerra che, secondo gli organizzatori, sacrifica in maniera crescente il welfare, i servizi pubblici e i diritti dei cittadini a favore delle spese militari. L’appello è a invertire la rotta politica ed economica, privilegiando la pace e lo sviluppo sociale.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi al corteo per far sentire la propria voce e per esprimere solidarietà alla Palestina e al suo popolo. Per chi fosse interessato a dare un’adesione ufficiale alla manifestazione in quanto istituzione, associazione, comitato o collettivo è possibile scrivere all’indirizzo email: stoprearm.eu.cesena@gmail.com.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

