In piazza per la Palestina: manifestazione il 29 novembre

Riconoscimento e sanzioni

Un altro punto cardine della mobilitazione è la richiesta esplicita per il riconoscimento dello Stato di Palestina. I manifestanti chiederanno inoltre l’adozione di sanzioni concrete contro Israele, ritenute necessarie per promuovere un cambiamento di rotta e un pieno rispetto delle risoluzioni internazionali.

Contro un’economia di guerra

La manifestazione assume anche una dimensione più ampia, con l’intenzione di opporsi a un modello di economia di guerra che, secondo gli organizzatori, sacrifica in maniera crescente il welfare, i servizi pubblici e i diritti dei cittadini a favore delle spese militari. L’appello è a invertire la rotta politica ed economica, privilegiando la pace e lo sviluppo sociale.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi al corteo per far sentire la propria voce e per esprimere solidarietà alla Palestina e al suo popolo. Per chi fosse interessato a dare un’adesione ufficiale alla manifestazione in quanto istituzione, associazione, comitato o collettivo è possibile scrivere all’indirizzo email: stoprearm.eu.cesena@gmail.com.