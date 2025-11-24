IAL Vintage Store, studenti protagonisti della moda circolare

Il progetto

Nei giorni precedenti l’apertura, gli studenti hanno raccolto e donato abiti che non utilizzavano più, contribuendo alla creazione di uno spazio interamente dedicato allo scambio, al riciclo e alla consapevolezza ambientale. Gli abiti presenti nel Vintage Store saranno “pagati” in Ialli, una moneta simbolica coniata appositamente per l’occasione, che potrà essere utilizzata dagli studenti per scegliere nuovi capi, incentivando così un sistema virtuoso di riuso e scambio.

A gestire il negozio, durante l’intervallo e al termine delle lezioni, sono gli stessi ragazzi, protagonisti attivi di un vero laboratorio di autonomia, collaborazione e responsabilità. La direttrice, Paola Frontini, che ha dato il via al progetto il 13 novembre, sottolinea come lo IAL Vintage Store rappresenti un’evoluzione naturale di un’altra iniziativa già attiva nella scuola: la raccolta di abiti usati destinati alla Cooperativa La Fraternità, che li avvia al riuso attraverso i negozi And Circular. “Il vero valore aggiunto del progetto è far capire ai ragazzi che il riuso è il futuro”, afferma la Frontini. “È inclusione, rispetto per il pianeta, ma anche condivisione. Vedere studenti che scambiano abiti o che possono prendere qualcosa che magari non potrebbero permettersi, nel rispetto delle regole, significa raggiungere obiettivi educativi altissimi”.