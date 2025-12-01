Nuovo ponte via Fenili, approvato il progetto di fattibilità

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte di via Fenili che verrà demolito e ricostruito con un investimento totale di € 770.000. Il cronoprogramma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia con la creazione anche di una corsia ciclopedonale.
Le nuove caratteristiche
Il Ponte verrà realizzato con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati, che dovrà sostituire quello esistente in acciaio – Ponte Bailey – che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 70 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente. L’intervento, realizzato in condivisone con il Consorzio di Bonifica della Romagna (in qualità di ente gestore dei canali), riguarderà anche la risistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello nel tratto di competenza del ponte.
Le parole del sindaco
«Il nuovo ponte di via Fenili è un progetto importante per la frazione di Sala ma per tutto il territorio visto che parliamo di un punto nevralgico di collegamento. Dopo quasi 70 anni è il momento di rispondere alle necessarie esigenze di sicurezza e verrà costruito un ponte all’avanguardia con un doppio senso di marcia per i veicoli e una corsia ciclabile per le biciclette».