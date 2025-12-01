Nuovo ponte via Fenili, approvato il progetto di fattibilità

Le parole del sindaco

«Il nuovo ponte di via Fenili è un progetto importante per la frazione di Sala ma per tutto il territorio visto che parliamo di un punto nevralgico di collegamento. Dopo quasi 70 anni è il momento di rispondere alle necessarie esigenze di sicurezza e verrà costruito un ponte all’avanguardia con un doppio senso di marcia per i veicoli e una corsia ciclabile per le biciclette».