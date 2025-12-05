Cesenatico, bandi per imprese ed edicole

Le dichiarazioni della vicensindaco Lorena Fantozzi

«Siamo alla settima edizione del bando imprese, ed è un’iniziativa in cui abbiamo sempre il piacere di investire perché rappresenta uno strumento consolidato per le imprese di Cesenatico che hanno un’anima giovane e bisogno di sostegno. Vogliamo incentivare sia attività commerciali che artigianali, dando l’impulso all’accensione di nuove vetrine. Per quanto riguarda il bando edicole, lo scorso anno comprendeva solo le edicole in chioschi mentre con questo nuovo avviso comprendiamo tutte le edicole. Sono un punto di socialità e aggregazione molto importante. Questo bando vuole provare a sostenerle in quanto sono una ricchezza che dobbiamo preservare e aiutare».