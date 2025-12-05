Roncofreddo, sventata truffa. Recuperati 190 mila euro

I fatti

I due coniugi, ultra 70enni, si erano presentati presso la locale Stazione Carabinieri dopo essersi resi conto di essere stati raggirati da un soggetto, spacciatosi per operatore della loro banca, che li aveva contattati telefonicamente e convinti, con il pretesto di mettere al sicuro i risparmi da una frode, ad effettuare numerosi bonifici su diversi conti correnti da lui indicati, per una somma totale di oltre 200.000 euro. I carabinieri si sono immediatamente attivati per richiedere il congelamento dei conti interessati, riuscendo con i veri operatori bancari che hanno attivamente collaborato, ad ottenere il blocco della maggior parte dei bonifici; contestualmente hanno riferito all’Autorità Giudiziaria quanto accertato ed il competente sostituto Procuratore della Repubblica ha prontamente richiesto ed ottenuto, dal GIP del Tribunale, il sequestro preventivo dei rapporti finanziari. Il provvedimento è stato celermente eseguito dagli stessi carabinieri ed ha consentito di recuperare gran parte della somma truffata, che è stata poi restituita alla soddisfatta coppia di anziani.