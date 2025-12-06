Tempistiche, strategia e progettazione: come prepararsi ai bandi per le concessioni demaniali marittime

di Ing. Alessandro Lombardini – Fondatore di Beach Design
Negli ultimi anni il settore balneare italiano sta attraversando una fase di trasformazione significativa, sia sul piano normativo sia su quello progettuale. Le concessioni demaniali marittime, storicamente caratterizzate da una gestione pluridecennale e poco incline ai cambiamenti, sono oggi al centro di un processo di riorganizzazione basato sull’evidenza pubblica.
Un processo che richiede competenze tecniche, economiche e finanziarie, visione strategica e soprattutto tempismo.
Come studio specializzato in progettazione per stabilimenti balneari e nella redazione di documentazione omnibus per le gare, abbiamo maturato una certezza: il fattore tempo è la variabile più critica dell’intero percorso.
La finestra di partecipazione: un arco temporale breve per un lavoro lungo
Uno degli aspetti più sottovalutati dai gestori è la reale durata della finestra di partecipazione alle gare.
Le procedure ad evidenza pubblica prevedono, nella maggior parte dei casi, poche settimane per presentare tutta la documentazione necessaria.
Si tratta di un tempo troppo ridotto per poter elaborare da zero un progetto concettuale, architettonico e tecnico in grado di competere. Il rischio non è soltanto quello di consegnare una documentazione incompleta: spesso ci si trova nell’impossibilità materiale di partecipare.
Il principio è semplice: quando il bando apre, bisogna essere già pronti.
In un contesto dove la qualità progettuale incide in modo determinante sull’esito della valutazione circa il 50% dei punti, l’improvvisazione non trova spazio.
La progettazione per le gare di evidenza pubblica: cosa serve davvero
Per partecipare efficacemente ai bandi, è necessario predisporre un insieme di documenti che non può essere assemblato all’ultimo momento.
La progettazione richiesta oggi è molto più complessa rispetto al passato e comprende:
- Analisi preliminare dell’area e delle condizioni morfologiche e paesaggistiche.
- Concept architettonico orientato alla valorizzazione dell’identità dello stabilimento.
- Soluzioni progettuali sostenibili, sia dal punto di vista energetico che ambientale.
- Render e materiali grafici utili per comunicare efficacemente il progetto.
- Progetto tecnico conforme ai requisiti del bando e alle normative vigenti.
- Relazione di Gestione dello stabilimento.
- Relazioni illustrative e computi spesso richiesti nelle procedure comparative.
È un processo che richiede settimane di lavoro, il contributo di più figure professionali e una solida esperienza nel settore.
In altre parole, la preparazione anticipata non è solo un vantaggio: è spesso la discriminante che decide l’esito della gara.
Perché partire adesso
Alla luce delle tempistiche stringenti delle procedure ad evidenza pubblica, l’approccio corretto è quello di non aspettare l’apertura dei bandi.
La strada migliore è avviare oggi la progettazione, impostando:
- un concept strategico già pronto alla presentazione;
- una base tecnica solida e adattabile ai requisiti del bando;
- un identikit progettuale che rappresenti al meglio la visione dello stabilimento.
Quando il bando verrà pubblicato, sarà sufficiente completare gli ultimi dettagli e adeguare la documentazione ai criteri richiesti: un lavoro rapido e ordinato, non una corsa disperata.
Conclusioni
La transizione verso le gare di evidenza pubblica segna un punto di svolta per il settore balneare italiano.
È un cambiamento complesso, ma rappresenta anche un’opportunità: chi saprà presentare progetti moderni, sostenibili e ben strutturati, avrà la possibilità di affermarsi con maggiore forza nel panorama turistico costiero.
Come ingegnere e fondatore di Beach Design, credo fermamente che la qualità progettuale debba essere il cuore di ogni proposta. Ma la qualità, per essere espressa pienamente, necessita di tempo, metodo e preparazione.
Oggi più che mai, chi parte prima, arriva primo!
