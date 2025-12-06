Tempistiche, strategia e progettazione: come prepararsi ai bandi per le concessioni demaniali marittime

di Ing. Alessandro Lombardini – Fondatore di Beach Design

Negli ultimi anni il settore balneare italiano sta attraversando una fase di trasformazione significativa, sia sul piano normativo sia su quello progettuale. Le concessioni demaniali marittime, storicamente caratterizzate da una gestione pluridecennale e poco incline ai cambiamenti, sono oggi al centro di un processo di riorganizzazione basato sull’evidenza pubblica.

Un processo che richiede competenze tecniche, economiche e finanziarie, visione strategica e soprattutto tempismo.

Come studio specializzato in progettazione per stabilimenti balneari e nella redazione di documentazione omnibus per le gare, abbiamo maturato una certezza: il fattore tempo è la variabile più critica dell’intero percorso.

La finestra di partecipazione: un arco temporale breve per un lavoro lungo

Uno degli aspetti più sottovalutati dai gestori è la reale durata della finestra di partecipazione alle gare.

Le procedure ad evidenza pubblica prevedono, nella maggior parte dei casi, poche settimane per presentare tutta la documentazione necessaria.

Si tratta di un tempo troppo ridotto per poter elaborare da zero un progetto concettuale, architettonico e tecnico in grado di competere. Il rischio non è soltanto quello di consegnare una documentazione incompleta: spesso ci si trova nell’impossibilità materiale di partecipare.

Il principio è semplice: quando il bando apre, bisogna essere già pronti.

In un contesto dove la qualità progettuale incide in modo determinante sull’esito della valutazione circa il 50% dei punti, l’improvvisazione non trova spazio.