Sgominato rifugio clandestino: 12 espulsi dopo blitz in casolare abbandonato

Espulsione immediata e divieto di reingresso

Il Questore ha immediatamente emesso il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera aerea. L’esecuzione del provvedimento è avvenuta nella serata di ieri, venerdì: gli stranieri sono stati scortati negli aeroporti di Bologna e Venezia e hanno fatto rientro nel loro Paese di provenienza.

Per i dodici cittadini moldavi vige ora un divieto di reingresso in Italia e nell’intera area Schengen per i prossimi cinque anni.

Viene da chiedersi in quali condizioni umane e per quanto abbiano sostato queste persone in un casolare abbandonato presumibilmente senza riscaldamento e corrente elettrica con la colonnina del meteo a queste temperature.