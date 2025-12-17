Summit dei gruppi di controllo del vicinato. Ecco cosa è emerso

Le segnalazioni raccolte durante l’incontro

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza delle segnalazioni fatte sfruttando i canali giusti. Se si incappa in un reato in corso bisogna chiamare il numero d’intervento 112; mentre per segnalazioni su casi sospetti, su qualcosa che potrebbe sfociare in un reato mettendo in guardia il vicinato, i gruppi sono un canale perfetto.

I coordinatori hanno chiesto maggiore informazione al fine da aumentare gli iscritti e rendere così la presenza delle “sentinelle” e il proprio pubblico più capillare. È stato richiesto anche di poter fare incontri come quello di ieri sera con frequenza maggiore. Il Comitato di Boschetto al momento è quello che meriterebbe più iscritti e adesioni.

Per aderire al Controllo di vicinato

Il progetto del controllo del vicinato è nato nel 2018, al momento gli iscritti nelle varie chat sono circa 1000 ma la platea è più vasta visto che in molti casi c’è un iscritto per famiglia. Per chi volesse entrare nei gruppi è possibile contattare la polizia locale al numero 0547-79110 per chiedere informazioni dettagliate su come aderire.

In cosa consiste

Aderire al controllo del vicinato fa sì che il numero di telefono del richiedente sia inserito in una chat whatsapp dove è possibile segnalare fatti e ricevere informazioni tempestive dai propri “vicini” su fatti sospetti. Una buona prassi utile sia se ci si avvicina al centro storico, tanto più se ci si trova in zone di campagna. E funziona isto che negli ultimi giorni il protocollo ha portato all’arresto di una persona che si aggirava con fare sospetto in zona Sala (qui il servizio).