Vigilia di Natale arancione, in arrivo burrasca con raffiche oltre 70 km/h

Porte vinciane chiuse già da un giorno

Le porte vinciane sono già state chiuse blindando il centro storico a monte e a valle. Cesenatico è interessata da un’allerta arancione per il rischio di erosione della costa con le dune, di allagamenti e per lo stato del mare. Gialla per criticità costiera e vento. Nella giornata della vigilia il primo picco di marea è previsto intorno alle 3.40 di notte.

Consigli utili

Si raccomanda di non lasciare auto sotto o nelle immediate prossimità di alberi, meglio non lasciare le vetture in strade o zone vicino al lungomare come nel caso di Valverde nella zona dei carabinieri e Ial. Per le case vicino a zone che spesso si allagano, è meglio preparare le paratie visto che, se si conferma quanto previsto, potrebbe piovere molto.