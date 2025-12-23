Vigilia di Natale arancione, in arrivo burrasca con raffiche oltre 70 km/h

Burrasca per Natale
Il maltempo è atteso anche sulla costa. È scattata l’allerta meteo arancione per il versante che comprende anche Cesenatico. Il periodo di allerta per ora interessa l’area per 24 ore coprendo il 24 dicembre. Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est (Grecale) quindi vento freddo, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato.
Saranno possibili localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari.
Porte vinciane chiuse già da un giorno
Le porte vinciane sono già state chiuse blindando il centro storico a monte e a valle. Cesenatico è interessata da un’allerta arancione per il rischio di erosione della costa con le dune, di allagamenti e per lo stato del mare. Gialla per criticità costiera e vento. Nella giornata della vigilia il primo picco di marea è previsto intorno alle 3.40 di notte.
Consigli utili
Si raccomanda di non lasciare auto sotto o nelle immediate prossimità di alberi, meglio non lasciare le vetture in strade o zone vicino al lungomare come nel caso di Valverde nella zona dei carabinieri e Ial. Per le case vicino a zone che spesso si allagano, è meglio preparare le paratie visto che, se si conferma quanto previsto, potrebbe piovere molto.