Teatro Comunale, gli eventi natalizi

Capodanno che passione!

Ultimi posti disponibili nei palchi per l’appuntamento con “Capodanno che passione!“, la nuova formula di Gran Soirée Cinema. Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e il Maestro Luca Bonucci al pianoforte tornano ad animare l’ultima notte dell’anno con uno spettacolo che ripercorre la storia del cinema e delle colonne sonore con un nuovo filo conduttore: la passione. Passione non solo amorosa, ma che richiama tante altre emozioni evocate dal cinema: rabbia, nostalgia, vendetta, seduzione… In questo avvincente viaggio si narreranno in musica queste passioni umane e cinematografiche.

«La passione, nel cinema, così come nella vita, ha tantissime sfumature: capita che, oltre all’amore, ci possano essere gelosia e risentimento. Un viaggio teatrale tra cinema, musica e passioni che vi divertirà ed emozionerà» dichiarano gli artisti di “Grand Soirée Cinemà”. Al termine dello spettacolo ci sarà brindisi di buon anno.

(Palchi 23 euro; loggione 12 euro. Prenotazioni al 353.4486079 lun-ven dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19).