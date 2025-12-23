Teatro Comunale, gli eventi natalizi

Anche il teatro Comunale partecipa alle festività natalizie con gli eventi a tema in programma.
Il concerto di Natale
Il concerto di Natale del 26 dicembre è un appuntamento istituzionale del Coro Ad Novas che si propone anche quest’anno accompagnato dall’omonimo Quintetto d’archi formato da: Emanuela Grassetto e Serena Galassi ai violini, Matteo Galassi alla viola, Veronica Conti al violoncello, Francesco Preziosi al contrabbasso. Al pianoforte il Maestro Fabrizio Di Muro.
I brani in programma sono quelli della tradizione natalizia popolare, classica e moderna.
Dirige la Prof.ssa Monica Poletti. (Posto unico €8; per prenotazioni: Coro Ad Novas 335 7570305 dal lunedì al sabato- ore 15/18).
Cesenatico Classica
Rientra nel periodo delle festività anche il secondo appuntamento di Cesenatico Classica con il duo degli enfant prodige composto da Francesco Stefanelli (violoncello) e Nicola Pantani (pianoforte). Domenica 28 dicembre alle 17 eseguiranno brani di Boulanger, Beethoven, Brahms. Al termine del concerto sarà offerto ai presenti un aperitivo. Posto unico 10 euro.
Ridotto under 16 5 euro. Info e prenotazioni tel. e whatsapp 353 4742492 (dal lunedì al sabato ore 10\13 – 15\20).
Capodanno che passione!
Ultimi posti disponibili nei palchi per l’appuntamento con “Capodanno che passione!“, la nuova formula di Gran Soirée Cinema. Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e il Maestro Luca Bonucci al pianoforte tornano ad animare l’ultima notte dell’anno con uno spettacolo che ripercorre la storia del cinema e delle colonne sonore con un nuovo filo conduttore: la passione. Passione non solo amorosa, ma che richiama tante altre emozioni evocate dal cinema: rabbia, nostalgia, vendetta, seduzione… In questo avvincente viaggio si narreranno in musica queste passioni umane e cinematografiche.
«La passione, nel cinema, così come nella vita, ha tantissime sfumature: capita che, oltre all’amore, ci possano essere gelosia e risentimento. Un viaggio teatrale tra cinema, musica e passioni che vi divertirà ed emozionerà» dichiarano gli artisti di “Grand Soirée Cinemà”. Al termine dello spettacolo ci sarà brindisi di buon anno.
(Palchi 23 euro; loggione 12 euro. Prenotazioni al 353.4486079 lun-ven dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19).
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it