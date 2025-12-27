Contratto scuola: in Romagna aumenti e arretrati in arrivo

Aumenti e arretrati: le cifre in busta paga

L’intesa sblocca risorse fondamentali per sostenere il potere d’acquisto del personale scolastico. Per le insegnanti e gli insegnanti è previsto un incremento medio mensile che va da un minimo di 120 euro a un massimo di 190 euro lordi, a seconda dell’anzianità. Per le lavoratrici e i lavoratori del profilo Ata, l’aumento oscilla tra i 100 e i 130 euro lordi mensili.

La notizia più attesa riguarda però il pagamento degli arretrati maturati nel triennio di vacanza contrattuale. Grazie alla retroattività dell’accordo, nelle tasche del personale romagnolo arriveranno somme consistenti: per la docenza la cifra varia da un minimo di 1.400 euro a un massimo di 2.200 euro lordi, mentre per il personale Ata l’importo oscilla tra i 1.300 e i 2.500 euro lordi (a seconda della qualifica, dai collaboratori scolastici ai DSGA). A queste somme si aggiungerà anche un’indennità una tantum (circa 110 euro per i docenti e 270 euro per gli Ata). I pagamenti verranno liquidati tramite un’emissione speciale tra gennaio e febbraio 2026.