Intervista al sindaco: un anno difficile, tra sfide e rilancio della città

Uno sguardo sull’anno che si chiude e sulle sfide che attendono Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli ripercorre il 2025 tra momenti personali difficili, scelte amministrative complesse e progetti che segnano una possibile svolta per la città: dagli investimenti sul turismo e sulla riqualificazione urbana, al rapporto con i grandi operatori privati, fino alle prospettive politiche future.

Guardando al 2025, qual è stato il momento più difficile che ha dovuto affrontare come sindaco?

“Ne indico almeno tre. Il primo, a gennaio in occasione della sentenza di primo grado del processo Radici, una vicenda che mi ha visto protagonista e che ha avuto un peso emotivo considerevole. Il secondo momento è stato a giugno la scomparsa di mia nonna paterna. L’unica nonna ancora in vita, la memoria di famiglia. Il vuoto che ha lasciato fatico ancora oggi a colmarlo. Infine, il 5 ottobre la mareggiata ci ha fatto vivere momenti critici e difficili insieme alle famiglie e alle imprese colpite”.

C’è stato invece un momento che considera una svolta, o comunque particolarmente significativo, in questo anno che si chiude?

“I momenti sono stati due a fine anno. In autunno, quando siamo stati assegnatari del fondo per il turismo relativo al recupero dell’ex Lavatoio: 1,6 milioni di euro dal Ministero del Turismo che insieme ai 1,9 milioni del Comune rimetteranno a nuovo una parte del centro storico. Il secondo momento, i primi di dicembre, con il nuovo incontro con il gruppo Falkensteiner che ci ha consentito di trovare un’intesa su un nuovo progetto per la città delle colonie di Ponente”.