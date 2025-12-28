“Dimissioni non formalizzate: Missiroli è ancora sindaco di Cervia”

Secondo Massari, infatti, Missiroli non avrebbe formalizzato alcuna dimissione: “Non ha formalizzato un bel niente, ma ha annunciato che rassegnerà le proprie dimissioni. Ad oggi (28 dicembre 2025) il sindaco è in carica, con tutta la Giunta. Quando formalizzerà le proprie dimissioni ve lo faremo sapere, ricordandovi che dalla data di formalizzazione decorreranno 20 giorni in cui resterà in carica con pieni poteri e potrà ritirarle anche al 19° giorno”.

Tradotto: al netto del comunicato stampa letto prima dell’ultimo consiglio comunale dalla portavoce, nessun atto ufficiale è mai arrivato all’ufficio protocollo del Comune di Cervia. E senza atto, le dimissioni restano un’intenzione, non un fatto.

Il perché di questo limbo amministrativo non è dato saperlo. Quel che va rilevato è che il rappresentante dell’establishment del Pd cervese Missiroli sarebbe ancora il sindaco di Cervia. Una situazione che mantiene aperta l’incertezza politica e amministrativa, in attesa di atti ufficiali che chiariranno il futuro del Comune della città del sale.