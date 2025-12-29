Capodanno a Cesenatico con i Moka Club

Cesenatico e il capodanno sul porto con i Moka Club
Cesenatico si prepara al Capodanno sul Porto Canale in programma mercoledì 31 dicembre in Piazza Ciceruacchio a partire dalle 22.30 con il palcoscenico allestito per una notte indimenticabile tra musica live, spettacolo e un’atmosfera unica. Protagonisti della serata saranno i Moka Club, che porteranno a Cesenatico l’ultima tappa del Tour del Trentennale.
Con il loro inconfondibile stile fatto di energia, costumi colorati e un repertorio che mescola pop, dance e rock, promettono un viaggio musicale carico di emozioni e puro divertimento, come da tradizione del gruppo. A seguire, la festa continuerà con il DJ set di Radio Studio Delta, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con ritmo e allegria, trasformando la piazza in una grande pista da ballo a cielo aperto. In piazza sarà distribuito vin brulè, cioccolata calda e spumante al bicchiere per un brindisi tutti insieme.
Le ordinanze anti-botti, vetro e viabilità
Il sindaco Gozzoli, in vista del Capodanno, ha inoltre firmato le consuete ordinanze.
Viene vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza né autorizzati appositamente per manifestazioni pirotecniche, di usare nei luoghi pubblici, oppure, aperti al pubblico, materiale esplodente, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati che si trovano all’interno di centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi aree verdi e viali alberati.
È fatto divieto di utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 del 1 gennaio 2026, e dalle ore 18 del 5 gennaio 2026 fino alle ore 06 del 7 gennaio 2026.
Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del Porto canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare. La zona di Valverde, sul Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia. La zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala e via Canale Bonificazione (in centro abitato di Sala) e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.
Stop al vetro in piazza Ciceruacchio
Il Sindaco Gozzoli ha poi firmato un’ordinanza specifica riguardo al Concerto di Capodanno in Piazza Ciceruacchio. Viene disposto divieto di ingresso, all’interno dell’area di Piazza Ciceruacchio e dintorni, presidiata mediante blocco del transito veicolare mediante automezzi trasversali alla carreggiata e transenne, di contenitori in vetro, lattine e altri oggetti atti ad offendere o comunque contundenti, dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 fino alle 6 del 1° gennaio 2026.
Vige inoltre il divieto di asporto e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte degli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i chioschi, esercizi del commercio in forma itinerante, dei titolari di distributori automatici di bevande, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive, nel perimetro ricompreso dalla strada ferrata fino all’arenile delimitato lungo le direttrici principali di Viale Zara (Levante) fino a Via Cavour (Ponente), dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 fino alle 6 del 1° gennaio 2026.