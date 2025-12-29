Capodanno a Cesenatico con i Moka Club

Le ordinanze anti-botti, vetro e viabilità

Il sindaco Gozzoli, in vista del Capodanno, ha inoltre firmato le consuete ordinanze.

Viene vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza né autorizzati appositamente per manifestazioni pirotecniche, di usare nei luoghi pubblici, oppure, aperti al pubblico, materiale esplodente, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati che si trovano all’interno di centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi aree verdi e viali alberati.

È fatto divieto di utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 del 1 gennaio 2026, e dalle ore 18 del 5 gennaio 2026 fino alle ore 06 del 7 gennaio 2026.

Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del Porto canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare. La zona di Valverde, sul Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia. La zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala e via Canale Bonificazione (in centro abitato di Sala) e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.