Abbattute due colonie di Ponente, come cambia lo skyline

Rase al suolo le colonie Saldemi e Perazzolo

Grossi cumuli di macerie ordinate. Sono l’unica cosa che resta delle due colonie abbattute a Ponente in via Pian del Carpine. Un passaggio per la zona delle Colonie di Ponente fa capire come sta cambiando il panorama di quella fetta di Cesenatico. i lavori sono iniziati intorno ai primi di novembre e, come da cronoprogramma, i due edifici sono stati rasi al suolo.