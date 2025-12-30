Abbattute due colonie di Ponente, come cambia lo skyline

Rase al suolo le colonie Saldemi e Perazzolo
Grossi cumuli di macerie ordinate. Sono l’unica cosa che resta delle due colonie abbattute a Ponente in via Pian del Carpine. Un passaggio per la zona delle Colonie di Ponente fa capire come sta cambiando il panorama di quella fetta di Cesenatico. i lavori sono iniziati intorno ai primi di novembre e, come da cronoprogramma, i due edifici sono stati rasi al suolo.
In foto una delle colonie prima a inizio lavori
140 nuovi parcheggi “green” contro il rischio allagamenti
Il cuore del progetto risponde a una delle necessità più sentite da residenti e attività commerciali: la carenza di sosta vicino al mare. Verranno realizzati 140 nuovi posti auto al posto di vecchie strutture dismesse.
L’intervento non guarda solo alla logistica, ma anche alla sicurezza ambientale: i parcheggi saranno costruiti con materiali permeabili di ultima generazione. Questa scelta tecnica permette il naturale drenaggio delle acque piovane, riducendo sensibilmente il rischio di allagamenti durante i fenomeni atmosferici intensi.
Uno dei render del progetto
Un nuovo polmone verde a Ponente
Oltre alla sosta, il progetto prevede una forte componente naturalistica:
Area verde di 10mila metri quadrati: uno spazio che sorgerà tra il Circolo Vela e la nuova area parcheggio, offrendo una zona di respiro urbano per cittadini e turisti.
Nuovo edificio polifunzionale: la costruzione di una struttura moderna destinata a ospitare uffici o attività sportive, completando l’offerta di servizi della zona.
Un quartiere in evoluzione
Questo piano si inserisce in una visione più ampia che ha già visto protagonista il quartiere di Ponente. La riqualificazione si aggiunge infatti al restyling dell’ultimo tratto del Canale di Zadina e al recupero degli stradelli pedonali tra via Colombo e la spiaggia, segnando un passo decisivo verso un turismo più sostenibile e una migliore qualità della vita per chi abita il quartiere tutto l’anno. Non è scontato inoltre l’aumento del valore degli immobili in quella fetta di città.
Una delle colonie prima e dopo l’abbattimento
Sinergia tra pubblico e privato
Questo progetto è frutto dell’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Accademia Acrobatica rappresenta un modello di partenariato efficace, capace di attrarre risorse e sbloccare interventi attesi da anni. Grazie a questa collaborazione, l’area di Ponente si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione, lo sport e la vivibilità urbana.