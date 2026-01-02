Tragedia Crans-Montana: 2 romagnoli coinvolti. Grave Eleonora Palmieri, salvo Raggini

Tragedia Crans-Montana: il bilancio dei coinvolti romagnoli. Grave veterinaria di Cattolica

La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata segnata da un devastante incendio presso il bar “Le Constellation”. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 vittime accertate e 112 feriti. Tra le persone coinvolte, anche se in diversa maniera, figurano anche giovani della provincia di Rimini.

Eleonora Palmieri in coma farmacologico

Tra i feriti più gravi c’è Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica. La giovane veterinaria si trovava nella località svizzera per i festeggiamenti quando è rimasta intrappolata nel rogo. Secondo le ultime informazioni, la ragazza è attualmente in coma farmacologico. Le sue condizioni sono monitorate costantemente a causa di gravi ustioni al volto e alle mani, forte intossicazione da fumo, trauma toracico.