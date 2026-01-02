Tragedia Crans-Montana: 2 romagnoli coinvolti. Grave Eleonora Palmieri, salvo Raggini

Tragedia Crans-Montana: il bilancio dei coinvolti romagnoli. Grave veterinaria di Cattolica
La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata segnata da un devastante incendio presso il bar “Le Constellation”. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 vittime accertate e 112 feriti. Tra le persone coinvolte, anche se in diversa maniera, figurano anche giovani della provincia di Rimini.
Eleonora Palmieri in coma farmacologico
Tra i feriti più gravi c’è Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica. La giovane veterinaria si trovava nella località svizzera per i festeggiamenti quando è rimasta intrappolata nel rogo. Secondo le ultime informazioni, la ragazza è attualmente in coma farmacologico. Le sue condizioni sono monitorate costantemente a causa di gravi ustioni al volto e alle mani, forte intossicazione da fumo, trauma toracico.
Giovanni Raggini: il sospiro di sollievo dopo il falso allarme
Diversa la sorte di Giovanni Raggini, 28enne ingegnere gestionale di Rimini. Il suo nome, come si legge sul Corriere Romagna, era inizialmente circolato nelle liste dei dispersi, creando ore di angoscia. Fortunatamente, il giovane ha rassicurato amici e parenti tramite i social network.
La dinamica dell’incendio al bar “Le Constellation”
Le autorità svizzere hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause del disastro. Sebbene l’ipotesi terroristica sia stata esclusa, le prime testimonianze puntano l’attenzione su una possibile fatalità.
L’innesco: alcune candele accese su bottiglie decorative avrebbero propagato le fiamme.
La propagazione: il fuoco avrebbe raggiunto rapidamente il soffitto del locale frequentato prevalentemente da turisti giovanissimi.
La presenza di cittadini italiani: al momento si contano 13 italiani ospedalizzati (di cui 5 con ustioni gravi) e 6 persone ancora disperse.
