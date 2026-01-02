Dal dodgeball al baseball: sport come inclusione a Cesenatico

Gioco, Sport, Socialità e Inclusione: il piano estate di educazione motoria del Primo Circolo Didattico di Cesenatico
Il Piano Estate del Primo Circolo Didattico di Cesenatico punta sull’educazione motoria. Due moduli da 30 ore ciascuno, attivati nell’ambito del Programma
nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Piano Estate, hanno offerto agli alunni occasioni di benessere, relazione e crescita personale.
Promossi dalla dirigente scolastica Lucia Santarsiero e condotti dal referente di Educazione Motoria Simone Monti, in qualità di docente esperto, con la
collaborazione della tutor Barbara Gentile, i moduli, della durata di 30 ore ciascuno, si sono svolti nella palestra della scuola “2 agosto 1849”.
“Gioco, socialità, inclusione”
Il modulo “Gioco, socialità, inclusione” ha proposto attività motorie e giochi di movimento per rafforzare la coesione del gruppo, migliorare attenzione e
concentrazione e prevenire la dispersione scolastica, con un’attenzione costante all’inclusione di tutti gli alunni.
Dal dodgeball al baseball
Con il secondo modulo “Gioco, Sport, Inclusione” i bambini hanno sperimentato diverse discipline sportive, dal dodgeball al baseball, dall’atletica leggera al calcio, ﬁno a bowling e rugby, imparando regole, cooperazione e gioco di squadra.
Presidio educativo aperto
Momento simbolico del progetto è stata la partecipazione alla tappa della Coppa Italia di Ciclismo delle Regioni, legata al Memorial Pantani: un’esperienza che ha
rafforzato il legame con la città e con la memoria del campione, nel segno di “salute, sport e città”. L’iniziativa ha così trasformato la scuola in un presidio educativo
aperto al territorio, offrendo ai bambini un percorso che unisce gioco, sport, socialità e senso di appartenenza alla comunità.