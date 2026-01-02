Dal dodgeball al baseball: sport come inclusione a Cesenatico

Dal dodgeball al baseball

Con il secondo modulo “Gioco, Sport, Inclusione” i bambini hanno sperimentato diverse discipline sportive, dal dodgeball al baseball, dall’atletica leggera al calcio, ﬁno a bowling e rugby, imparando regole, cooperazione e gioco di squadra.

Presidio educativo aperto

Momento simbolico del progetto è stata la partecipazione alla tappa della Coppa Italia di Ciclismo delle Regioni, legata al Memorial Pantani: un’esperienza che ha

rafforzato il legame con la città e con la memoria del campione, nel segno di “salute, sport e città”. L’iniziativa ha così trasformato la scuola in un presidio educativo

aperto al territorio, offrendo ai bambini un percorso che unisce gioco, sport, socialità e senso di appartenenza alla comunità.