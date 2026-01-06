Emergenza maltempo Forlì-Cesena: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

È in corso una vera e propria emergenza maltempo in provincia di Forlì-Cesena, dove dalla mattinata di oggi (martedì 6 gennaio) le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate senza sosta per fronteggiare le conseguenze delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio, in particolare l’area appenninica.

Sono già circa 40 gli interventi effettuati, concentrati soprattutto nel soccorso ad automobilisti bloccati dalla neve lungo le strade montane. Le difficili condizioni meteo e l’accumulo di neve hanno reso necessari numerosi interventi di assistenza e messa in sicurezza.