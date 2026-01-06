Emergenza maltempo Forlì-Cesena: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

È in corso una vera e propria emergenza maltempo in provincia di Forlì-Cesena, dove dalla mattinata di oggi (martedì 6 gennaio) le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate senza sosta per fronteggiare le conseguenze delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio, in particolare l’area appenninica.
Sono già circa 40 gli interventi effettuati, concentrati soprattutto nel soccorso ad automobilisti bloccati dalla neve lungo le strade montane. Le difficili condizioni meteo e l’accumulo di neve hanno reso necessari numerosi interventi di assistenza e messa in sicurezza.
Parallelamente, nelle zone urbane della provincia di Forlì-Cesena, i Vigili del Fuoco stanno operando per la rimozione di alberi e rami caduti, spezzati dal peso della neve, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della pubblica incolumità e la viabilità.
Al momento, la sala operativa segnala circa 70 richieste di intervento ancora in attesa, che vengono gestite dando priorità alle situazioni di maggiore rischio. Le squadre continuano a essere coordinate sul territorio per rispondere tempestivamente alle emergenze legate al maltempo e alla neve.
L’ondata di maltempo in Emilia-Romagna, e in particolare nel forlivese-cesenate, richiede massima attenzione e prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree appenniniche più colpite.