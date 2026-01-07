Cosa gli italiani preferiscono acquistare online e cosa offline

Abbigliamento e servizi digitali trainano gli acquisti online

I vantaggi dell’acquisto online permangono e i numeri ne sono la testimonianza, poiché nel 2024 l’e-commerce italiano ha toccato i 60 miliardi di euro. A favorire l’ascesa anche la crescente diversificazione delle modalità di pagamento con contrassegni, bonifici e rateizzi.

Tra le categorie più acquistate online, l’abbigliamento e le calzature restano protagoniste, perché permettono di confrontare facilmente stili e prezzi, scegliere taglie e modelli senza doversi recare in negozio e ricevere il prodotto direttamente a casa. Anche i servizi digitali, come lo streaming di film e musica, hanno consolidato la loro presenza, rispondendo alla crescente richiesta di intrattenimento immediato e personalizzato. In questo panorama rientrano anche le slot online, parte di un’offerta di giochi digitali regolamentata, che rappresentano una delle molteplici possibilità di svago disponibili sul web e riflettono l’evoluzione dei consumi e delle preferenze degli utenti.

Gli italiani sono oggi affascinati, però, anche dall’acquisto di articoli destinati all’uso domestico: si spazia dagli oggetti d’arredo agli elettrodomestici, dai dispositivi tecnologici agli articoli per il giardino.

Insomma, la forza della rete è indiscussa, ma il piacere dell’acquisto in negozio è ancora ampiamente riconosciuto per la gioia di grandi e piccole imprese, che hanno compreso che oggi la chiave del successo è l’integrazione tra più canali di vendita.