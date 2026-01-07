Cosa gli italiani preferiscono acquistare online e cosa offline

La rete attrae sempre più amanti dello shopping, ma i negozi fisici non mollano
Le ultime stime Eurostat a nostra disposizione forniscono un quadro abbastanza incoraggiante per ciò che concerne gli acquisti in rete, che negli ultimi anni hanno attratto molti più consumatori. Pur con l’avvento dell’IA e di nuove tecnologie, però, la rete fisica continua ad essere un punto di riferimento importante per gli italiani soprattutto per alcune tipologie di acquisti.
I negozi fisici tengono testa a quelli virtuali
Dall’ultima analisi della CGIA emergono notizie incoraggianti per i negozi fisici che, nonostante la competizione con quelli virtuali, possono contare su una vendita al dettaglio che qui sfiora il 90%.
Se è vero che un italiano su due acquista online, lo è anche che per i prodotti di largo consumo o di uso quotidiano viene sempre prediletto il negozio, soprattutto al Sud. Inoltre mercatini locali e botteghe artigiane non sono al momento sostituibili con l’esperienza digitale.
È interessante notare anche che nella maggior parte dei casi l’acquisto in negozio è anticipato dalla ricerca in rete. Ciò chiaramente non vale per l’acquisto di generi alimentari e bevande, che ancora dominano nel punto vendita fisico.
Abbigliamento e servizi digitali trainano gli acquisti online
I vantaggi dell’acquisto online permangono e i numeri ne sono la testimonianza, poiché nel 2024 l’e-commerce italiano ha toccato i 60 miliardi di euro. A favorire l’ascesa anche la crescente diversificazione delle modalità di pagamento con contrassegni, bonifici e rateizzi.
Tra le categorie più acquistate online, l’abbigliamento e le calzature restano protagoniste, perché permettono di confrontare facilmente stili e prezzi, scegliere taglie e modelli senza doversi recare in negozio e ricevere il prodotto direttamente a casa. Anche i servizi digitali, come lo streaming di film e musica, hanno consolidato la loro presenza, rispondendo alla crescente richiesta di intrattenimento immediato e personalizzato. In questo panorama rientrano anche le slot online, parte di un’offerta di giochi digitali regolamentata, che rappresentano una delle molteplici possibilità di svago disponibili sul web e riflettono l’evoluzione dei consumi e delle preferenze degli utenti.
Gli italiani sono oggi affascinati, però, anche dall’acquisto di articoli destinati all’uso domestico: si spazia dagli oggetti d’arredo agli elettrodomestici, dai dispositivi tecnologici agli articoli per il giardino.
Insomma, la forza della rete è indiscussa, ma il piacere dell’acquisto in negozio è ancora ampiamente riconosciuto per la gioia di grandi e piccole imprese, che hanno compreso che oggi la chiave del successo è l’integrazione tra più canali di vendita.