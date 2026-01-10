Chiusure domenicali. Filcams CGIL: “non solo questione di bilanci ma di dignità e diritti”

Negli ultimi giorni abbiamo assistito con interesse al dibattito sollevato da esponenti di ANCC Associazione Nazionale Cooperative di Consumo, la Coop, in merito alla possibilità di rivedere le aperture domenicali nel settore del commercio.

Come Filcams CGIL Forlì Cesena, accogliamo positivamente il fatto che finalmente ci si interroghi sulla sostenibilità di un modello di consumo “h24/7 giorni su 7”, ma non possiamo esimerci da una riflessione critica: se le imprese oggi scoprono che la domenica è anti-economica a causa della contrazione delle vendite e dei costi energetici, noi lo diciamo da anni per ragioni molto più profonde, che riguardano la qualità della vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Per la Filcams CGIL, la chiusura domenicale non è una variabile dipendente dal calo dei consumi, ma una necessità oggettiva per garantire il diritto costituzionale al riposo e alla socialità.

Ci ritroviamo di fronte a una Saturazione del mercato: Le aperture indiscriminate non hanno creato nuova ricchezza, hanno solo spalmato lo stesso volume di acquisti su sette giorni invece di sei, aumentando i costi fissi per le aziende e lo stress per il personale.

Per noi la domenica non è un giorno come gli altri. È il tempo della famiglia, delle relazioni, del riposo condiviso. Deregolare gli orari ha significato sacrificare la vita privata di chi opera nel settore, senza alcun reale beneficio per la collettività.