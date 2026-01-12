Università per gli adulti, “C’era una volta a Cesenatico”: al via la seconda parte

I protagonisti saranno sempre loro, i nostri bisnonni, attori di una trasformazione sociale ed economica di cui ancora oggi ne possiamo beneficiare. Il nostro piccolo paese è stato, com’era naturale, coinvolto attraverso l’impegno e la testarda coerenza dei suoi abitanti, anche se di poche migliaia di anime. Antimonarchici, ribelli a ogni sopraffazione e imposizione, desiderosi di giustizia, libertà e diritti sociali. Dalla nostra Romagna nasceranno e si svilupperanno le idee repubblicane, socialiste e anticlericali che hanno guidato e contraddistinto il comportamento dei nostri “bisnonni”, in un secolo di grandi trasformazioni che si svilupperanno, velocemente, nel secolo successivo.

La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.