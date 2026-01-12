Università per gli adulti, “C’era una volta a Cesenatico”: al via la seconda parte

L’università per gli adulti organizza al Museo della Marineria di Cesenatico il 15 gennaio ore 16,00 la seconda parte di “C’era una volta a Cesenatico” con relatore Terzo Gusella.
La conferenza dello scorso anno ha affrontato tre temi che hanno coinvolto e determinato la vita dei nostri “bisnonni” nella prima metà dell’ottocento. Come nascevano, come vivevano e purtroppo come morivano. In questa seconda parte affronteremo altri quattro argomenti che hanno caratterizzato la loro esistenza fino alla fine del secolo diciannovesimo.
Si parlerà:
- delle tre sanguinose guerre per la creazione della nuova Italia;
- della nascita dei partiti politici;
- del contrasto con l’istituzione monarchica;
- le lotte fratricide fra gli stessi oppositori, le mai sopite violenze private e infine le caratteristiche della grande svolta sociale ed economica di fine ottocento, che farà da apripista per lo sviluppo della nostra comunità agli inizi del novecento.
I protagonisti saranno sempre loro, i nostri bisnonni, attori di una trasformazione sociale ed economica di cui ancora oggi ne possiamo beneficiare. Il nostro piccolo paese è stato, com’era naturale, coinvolto attraverso l’impegno e la testarda coerenza dei suoi abitanti, anche se di poche migliaia di anime. Antimonarchici, ribelli a ogni sopraffazione e imposizione, desiderosi di giustizia, libertà e diritti sociali. Dalla nostra Romagna nasceranno e si svilupperanno le idee repubblicane, socialiste e anticlericali che hanno guidato e contraddistinto il comportamento dei nostri “bisnonni”, in un secolo di grandi trasformazioni che si svilupperanno, velocemente, nel secolo successivo.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.