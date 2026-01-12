 Skip to main content
Università per gli adulti, “C’era una volta a Cesenatico”: al via la seconda parte

Giulia Zannetti12 Gennaio 2026
libro

L’università per gli adulti organizza al Museo della Marineria di Cesenatico il 15 gennaio ore 16,00 la seconda parte di “C’era una volta a Cesenatico” con relatore Terzo Gusella.

La conferenza dello scorso anno ha affrontato tre temi che hanno coinvolto e determinato la vita dei nostri “bisnonni” nella prima metà dell’ottocento.  Come nascevano, come vivevano e purtroppo come morivano. In questa seconda parte affronteremo altri quattro argomenti che hanno caratterizzato la loro esistenza fino alla fine del secolo diciannovesimo.

Si parlerà:

  • delle tre sanguinose guerre per la creazione della nuova Italia;
  • della nascita dei partiti politici;
  • del contrasto con l’istituzione monarchica;
  • le lotte fratricide fra gli stessi oppositori, le mai sopite violenze private e infine le caratteristiche della grande svolta sociale ed economica di fine ottocento, che farà da apripista per lo sviluppo della nostra comunità agli inizi del novecento.
Gusella Terzo
I protagonisti saranno sempre loro, i nostri bisnonni, attori di una trasformazione sociale ed economica di cui ancora oggi ne possiamo beneficiare. Il nostro piccolo paese è stato, com’era naturale, coinvolto attraverso l’impegno e la testarda coerenza dei suoi abitanti, anche se di poche migliaia di anime. Antimonarchici, ribelli a ogni sopraffazione e imposizione, desiderosi di giustizia, libertà e diritti sociali. Dalla nostra Romagna nasceranno e si svilupperanno le idee repubblicane, socialiste e anticlericali che hanno guidato e contraddistinto il comportamento dei nostri “bisnonni”, in un secolo di grandi trasformazioni che si svilupperanno, velocemente, nel secolo successivo.

La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.

