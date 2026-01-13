Scuola, commissariata l’Emilia Romagna: scontro tra Governo, Pd e M5S

In Emilia Romagna la reazione è netta. Il deputato Pd Andrea De Maria parla di una decisione “unilaterale e autoritaria”, ribadendo che il dimensionamento non può essere ridotto a un semplice calcolo numerico. “Sono in gioco equità, accessibilità e qualità educativa – afferma – e non si possono ignorare le specificità geografiche, sociali e culturali dei territori”. Secondo De Maria, sarebbe stato necessario un confronto reale con le autonomie locali, anziché una scelta centralistica.

Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle. Per i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, insieme alla deputata Stefania Ascari e al consigliere regionale Lorenzo Casadei, il commissariamento non è un atto tecnico, ma “una scelta politica grave” che colpisce la scuola pubblica e l’autonomia territoriale. I pentastellati denunciano il rischio di tagli, accorpamenti forzati e riduzione delle dirigenze, con un impatto particolarmente pesante sulle aree interne, le periferie e i piccoli Comuni, dove la scuola rappresenta spesso l’ultimo presidio dello Stato.