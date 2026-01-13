 Skip to main content
Terremoto e scuola distrutta, ma è una news creata con l’intelligenza artificiale

Anna Budini13 Gennaio 2026
terremoto

In queste ore sta circolando online una presunta notizia su Cesena che parla di una scuola semi distrutta dal terremoto. L’immagine, diffusa attraverso social network e canali di comunicazione digitale, mostrerebbe l’Istituto tecnico agrario Garibaldi gravemente danneggiato dopo le due scosse di terremoto di questa mattina. Il contenuto è diventato rapidamente virale, generando preoccupazione e confusione tra cittadini e famiglie.

La notizia, però, è completamente falsa. A Cesena non si sono verificati danni alle scuole, né all’istituto agrario “Garibaldi” né ad altri edifici scolastici del territorio. L’immagine che sta circolando è una fake news creata con l’intelligenza artificiale, realizzata in modo abbastanza credibile da trarre in inganno a un primo sguardo superficiale. Nella foto si vedono persino gruppi di studenti accanto a un edificio apparentemente diroccato, dettaglio che ha contribuito ad alimentare l’allarme.

Si tratta di un caso emblematico di disinformazione online e di uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, che rendono sempre più difficile distinguere tra notizie vere e notizie false, soprattutto in situazioni delicate come quelle legate a terremoti, emergenze e sicurezza delle scuole.

L’episodio rappresenta un campanello d’allarme sull’importanza di verificare le fonti, affidarsi a comunicazioni ufficiali e non condividere immagini o notizie non confermate, per evitare la diffusione di fake news che possono creare panico e disorientamento nella comunità.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

