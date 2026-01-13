Terremoto, treni sospesi. Ecco le informazioni

Circolazione ferroviaria sospesa per il terremoto. Tecnici al lavoro per verifiche

Le Ferrovie dello Stato comunicano che le linee Linee Bologna – Ancona / Bologna – Ravenna (via Lugo e via Granarolo) / Ferrara – Rimini / Borgo S.L. – Faenza subiscono la sospensione della circolazione ferroviaria in via precauzionale per una scossa di terremoto.

Alle ore 12 non ci sono nuovi aggiornamenti forniti dalle Ferrovie. Si raccomanda quindi di seguire l’infomobilità sul sito delle ferrovie dello stato. Su questa pagina non saranno forniti ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento: Ore 10:00

Sulle linee Bologna – Ancona / Bologna – Ravenna (via Lugo e via Granarolo) / Ferrara – Rimini / Borgo S.L. – Faenza la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale nelle tratte Cesena – Castelbolognese / Faenza – Granarolo – Ravenna / Lugo – Russi – Ravenna / Lugo – Granarolo / Ravenna – Mezzano / Faenza – Brisighella per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato il territorio.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti