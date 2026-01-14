Agnes Cristina Piliego scomparsa, ricerche anche in Romagna

Scomparsa Agnes Cristina Piliego: apprensione a Modena, ricerche in tutta l’Emilia-Romagna
Modena – Ore di profonda ansia per la scomparsa di Agnes Cristina Piliego, una ragazza di soli 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane è uscita di casa sabato sera senza più fare ritorno, facendo perdere le proprie tracce nel nulla.
La dinamica della scomparsa
Secondo le prime ricostruzioni, Agnes è uscita sabato sera lasciando il proprio telefono cellulare in casa, rendendo così impossibile ogni tentativo di localizzazione GPS o contatto telefonico. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i genitori non l’hanno trovata nel suo letto. La famiglia ha immediatamente sporto denuncia presso le Forze dell’Ordine, che hanno attivato il protocollo di ricerca per persone scomparse.
Identikit e segni particolari
Le ricerche, inizialmente concentrate nel territorio comunale di Modena, si sono ora estese a tutta la regione. Ecco i dettagli utili per il riconoscimento:
Altezza: circa 1,60 m.
Corporatura: esile.
Abbigliamento: al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e scarpe modello Nike Air Force.
Scuola: Agnes frequenta la classe terza presso la Scuola Media Ferraris di Modena.
L’appello sui social
Sui social network si stanno moltiplicando gli appelli di amici, compagni di scuola e genitori. Il tam-tam mediatico, avviato su esplicita richiesta dei familiari, punta a raggiungere chiunque possa aver incrociato la giovane nelle ultime ore.
“Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112 o le autorità locali.”
Le autorità invitano a non diffondere notizie non confermate e a riferire ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, direttamente alle forze dell’ordine.