Agnes Cristina Piliego scomparsa, ricerche anche in Romagna

Scomparsa Agnes Cristina Piliego: apprensione a Modena, ricerche in tutta l’Emilia-Romagna

Modena – Ore di profonda ansia per la scomparsa di Agnes Cristina Piliego, una ragazza di soli 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane è uscita di casa sabato sera senza più fare ritorno, facendo perdere le proprie tracce nel nulla.

La dinamica della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, Agnes è uscita sabato sera lasciando il proprio telefono cellulare in casa, rendendo così impossibile ogni tentativo di localizzazione GPS o contatto telefonico. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i genitori non l’hanno trovata nel suo letto. La famiglia ha immediatamente sporto denuncia presso le Forze dell’Ordine, che hanno attivato il protocollo di ricerca per persone scomparse.