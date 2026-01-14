Il disgelo svela i segreti di Italia in Miniatura

Con l’arrivo dell’inverno, anche i luoghi più familiari possono riservare sorprese inattese. Succede nel giardino di casa, ma anche a Italia in Miniatura, il celebre parco tematico di Rimini, dove il gelo di inizio gennaio ha custodito a lungo dettagli che sembravano scomparsi.

Le temperature sotto lo zero che hanno interessato la Romagna hanno permesso alla neve di indugiare più del solito sulle riproduzioni in scala del Belpaese. Poi, con i primi raggi di sole e il progressivo disgelo, il parco ha iniziato a rivelare un mondo nascosto fatto di curiosità, scene di vita quotidiana e dettagli sorprendenti.