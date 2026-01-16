Calzaturiero, in programma un corso gratuito di alta specializzazione

“Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile”. È il corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) gratuito di alta specializzazione nel calzaturiero messo in campo dalla scuola del Cercal, rivolto alle nuove professioni e ai nuovi trend occupazionali richiesti dalle aziende del settore.