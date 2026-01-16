Calzaturiero, in programma un corso gratuito di alta specializzazione

“Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile”. È il corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) gratuito di alta specializzazione nel calzaturiero messo in campo dalla scuola del Cercal, rivolto alle nuove professioni e ai nuovi trend occupazionali richiesti dalle aziende del settore.
Il corso:
Il corso forma tecnici in grado di utilizzare:
- competenze digitali innovative;
- ecodesign, integrate al know-how tradizionale.
Per collaborare alla progettazione tecnica di calzature, componenti e accessori, o alla messa in produzione di prodotti o parti di essi. Complessivamente sono 800 le ore di formazione:
- 440 ore di lezioni teorico-pratiche, esercitazioni in aula e laboratorio presso la sede del Cercal a San Mauro Pascoli;
- 80 ore di project work;
- 280 ore di stage direttamente in azienda.
Possono accedere al corso giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
Il termine ultimo per iscriversi è il 31 gennaio prossimo.
Il corso viene organizzato insieme alle aziende del territorio impegnate come soggetti attuatori (Giovagnoli, Pollini, Sergio Rossi, Tacchificio Zanzani, Universal), in collaborazione con l’Istituto Marie Curie di Savignano, l’ISIA di Faenza (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Bologna.
Dettagli e iscrizione:
Tutti i dettagli sui contenuti della formazione e sulle modalità di accesso al corso sono presenti sul sito web del Cercal: https://www.cercal.org/corsi/ifts-calzature-2025_2026/.
Per informazioni, orientamento e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) iscrizioni@cercal.org.