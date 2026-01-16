ALLERTA TRUFFA: Torna il falso volantino del Ministero sui controlli nei condomini

Falso avviso del Ministero dell’Interno: come riconoscere il volantino-truffa
Torna a circolare via social, il volantino-truffa con il logo del Ministero dell’Interno che intima ai non residenti di lasciare le abitazioni. La Polizia di Stato conferma: “È un falso, non seguite le indicazioni”.
Negli ultimi giorni sono state segnalati casi di un presunto avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza soprattutto via web. Il documento, che appare a prima vista ufficiale, invita i “non residenti” a lasciare immediatamente le abitazioni per rientrare nel proprio domicilio, minacciando sanzioni pecuniarie e penali.
Cosa dice il falso volantino
Il testo cita impropriamente l’Articolo 650 del Codice Penale e fa riferimento a presunti controlli imminenti da parte delle autorità nelle abitazioni private. Viene richiesto di esibire documenti di identità, contratti di locazione e certificazioni mediche o lavorative.
Tuttavia, si tratta di una totale contraffazione. Il documento utilizza un linguaggio burocratico intimidatorio per generare ansia e confusione nei cittadini.
Perché è una truffa: l’obiettivo dei malviventi
Secondo le allerte diffuse dalla Polizia di Stato e dalle varie Questure, questo volantino è un espediente utilizzato dai ladri per diversi scopi:
Svuotare le case: spingere chi non è residente (come turisti in affitti brevi o parenti in visita) ad andarsene, lasciando l’appartamento incustodito e facile preda di furti.
Entrare nelle abitazioni: i truffatori potrebbero presentarsi alla porta fingendosi agenti incaricati dei controlli citati nel volantino, con l’obiettivo di derubare le persone, specialmente gli anziani.
Come difendersi e cosa fare
Le autorità ricordano che nessuna operazione di questo tipo viene mai annunciata tramite volantini affissi nei condomini. Se trovi questo avviso nel tuo palazzo:
Non seguire le istruzioni: non abbandonare l’abitazione e non preparare documenti per presunti controlli porta a porta.
Non aprire agli sconosciuti: anche se mostrano tesserini o citano il volantino, non permettere l’accesso a chi non è chiaramente identificabile e non è accompagnato da divise e mezzi ufficiali.
Segnala alle Forze dell’Ordine: fotografa il volantino e avvisa immediatamente il 112 o recati al comando di Polizia o Carabinieri più vicino.
Informa i vicini: molte vittime sono persone anziane che vivono sole; avvisale della falsità del documento per evitare che cadano nel tranello.
Condividi questo articolo per fermare la catena di disinformazione e proteggere i tuoi vicini.
