ALLERTA TRUFFA: Torna il falso volantino del Ministero sui controlli nei condomini

Perché è una truffa: l’obiettivo dei malviventi

Secondo le allerte diffuse dalla Polizia di Stato e dalle varie Questure, questo volantino è un espediente utilizzato dai ladri per diversi scopi:

Svuotare le case: spingere chi non è residente (come turisti in affitti brevi o parenti in visita) ad andarsene, lasciando l’appartamento incustodito e facile preda di furti.

Entrare nelle abitazioni: i truffatori potrebbero presentarsi alla porta fingendosi agenti incaricati dei controlli citati nel volantino, con l’obiettivo di derubare le persone, specialmente gli anziani.

Come difendersi e cosa fare

Le autorità ricordano che nessuna operazione di questo tipo viene mai annunciata tramite volantini affissi nei condomini. Se trovi questo avviso nel tuo palazzo:

Non seguire le istruzioni: non abbandonare l’abitazione e non preparare documenti per presunti controlli porta a porta.

Non aprire agli sconosciuti: anche se mostrano tesserini o citano il volantino, non permettere l’accesso a chi non è chiaramente identificabile e non è accompagnato da divise e mezzi ufficiali.

Segnala alle Forze dell’Ordine: fotografa il volantino e avvisa immediatamente il 112 o recati al comando di Polizia o Carabinieri più vicino.

Informa i vicini: molte vittime sono persone anziane che vivono sole; avvisale della falsità del documento per evitare che cadano nel tranello.

Condividi questo articolo per fermare la catena di disinformazione e proteggere i tuoi vicini.