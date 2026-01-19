Salute, Corte dei Conti: Emilia Romagna regione benchmark

Le parole di De Pascale e Fabi:

“E’ un riconoscimento che ci rende orgogliosi ed è frutto del lavoro quotidiano di decine di migliaia di infermieri, medici, operatori e tecnici sanitari- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alla Sanità, Massimo Fabi-. A loro va il nostro ringraziamento, per la passione, professionalità e umanità che dimostrano pur in contesto che vede un forte definanziamento della sanità pubblica, stipendi spesso troppo bassi, un numero non sufficiente di personale e purtroppo l’aumentare di casi di aggressione, a volte anche violenta”.

“Numeri certificati dalla Corte dei Conti, che raccontano da soli il livello di eccellenza raggiunto dal nostro sistema sanitario regionale- aggiungono de Pascale e Fabi– e che spazzano via il campo dalle polemiche, molto spesso pretestuose, a cui talvolta assistiamo. Tuttavia- aggiungono presidente e assessore– non vogliamo con questo negare i problemi e le criticità che anche in Emilia-Romagna ci sono, anzi questo riconoscimento deve darci la forza di affrontarli con ancora maggiore vigore e determinazione, a partire dall’abbattimento dei tempi di attesa”.