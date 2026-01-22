Wedding Award. Il re del dancefloor nuziale è Gianluca Gentilotti

Il premio più ambito: la voce degli sposi

A differenza di altri riconoscimenti di settore, i Wedding Awards hanno un valore speciale perché non vengono assegnati da una giuria tecnica, ma direttamente dalle coppie di sposi. Il premio viene infatti conferito esclusivamente alle aziende che hanno ottenuto:

Il maggior numero di recensioni positive nell’ultimo anno.

Le migliori valutazioni per qualità del servizio, flessibilità e professionalità.

Questo rende il premio un vero e proprio sigillo di garanzia per i futuri sposi che, navigando sul portale, cercano partner affidabili a cui affidare il giorno più importante della loro vita.

Un punto di riferimento nel settore

In un mercato competitivo come quello del wedding, la continuità è la sfida più difficile. Vincere per cinque anni di seguito posiziona Gianluca Gentilotti come un punto di riferimento autorevole, capace di rinnovarsi e mantenere standard qualitativi altissimi nel tempo.

Per la città di Cesenatico, questo premio rappresenta un ulteriore vanto, confermando come il territorio sia ricco di professionisti di alto livello capaci di distinguersi su scala nazionale.