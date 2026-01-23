Tennis, “Start Romagna Cup”: prima tappa a Cesenatico

“Start Romagna Cup”:
Parte da Cesenatico il ricco calendario di appuntamenti del circuito tennistico internazionale in Italia nel 2026. Sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di tornei ITF, è infatti in programma dall’1 all’8 febbraio la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) che è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa al Palazzo del Turismo.
Il prezzo dei biglietti:
Il prezzo dei biglietti di ingresso è il seguente:
-domenica 1 febbraio 5 euro;
-da lunedì 2 a giovedì 5 febbraio 8 euro (ragazzi tra 11 e 18 anni ridotto 5 euro);
-venerdì 6 febbraio 10 euro (ridotto 8 euro);
-sabato 7 e domenica 8 febbraio 15 euro (ridotto 10 euro).
Inoltre gli organizzatori hanno predisposto un abbonamento settimanale al costo di 50 euro (ridotto 30 euro per gli under 18). Biglietti e abbonamenti sono acquistabili al Circolo Tennis “Godio” di Cesenatico.
Dal lunedì al venerdì sono previsti incontri dalle ore 18 e dalle ore 20. Tutte le ulteriori informazioni e gli orari sul sito www.tennisromagna.com
Le dichiarazioni del primo cittadino:
“Cesenatico è felice e orgogliosa di tornare a ospitare un grande evento di tennis, uno sport che vive un momento d’oro e che fa parte da sempre della tradizione della nostra città. Il Circolo Tennis è stato sede per diversi anni del Centro Tecnico Federale e riportiamo finalmente sui campi atleti di grande livello. Dal 2023 abbiamo organizzato con successo tre edizioni dei Mondiali di beach tennis, così è nata l’idea di provare a portare in città un torneo di questa caratura con un duplice scopo: lavorare sull’aspetto di promozione sportiva per rafforzare le presenze sul territorio nell’arco di tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, e insieme dare spinta ulteriore alla valorizzazione delle realtà sportive locali che fanno crescere le giovani generazioni. Un’avventura che sembrava essere inizialmente molto complicata, ma poi grazie al gioco di squadra fra tutte le varie componenti siamo riusciti ad arrivare a questo importante risultato. Sono sicuro che sarà una festa di pubblico e di sport con il coinvolgimento di tanti bambini e famiglie. Grazie a Paolo Caponigri per tutto l’impegno, ai gestori del nostro circolo tennis e a Start Romagna per il sostegno”.