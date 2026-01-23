Tennis, “Start Romagna Cup”: prima tappa a Cesenatico

Le dichiarazioni del primo cittadino:

“Cesenatico è felice e orgogliosa di tornare a ospitare un grande evento di tennis, uno sport che vive un momento d’oro e che fa parte da sempre della tradizione della nostra città. Il Circolo Tennis è stato sede per diversi anni del Centro Tecnico Federale e riportiamo finalmente sui campi atleti di grande livello. Dal 2023 abbiamo organizzato con successo tre edizioni dei Mondiali di beach tennis, così è nata l’idea di provare a portare in città un torneo di questa caratura con un duplice scopo: lavorare sull’aspetto di promozione sportiva per rafforzare le presenze sul territorio nell’arco di tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, e insieme dare spinta ulteriore alla valorizzazione delle realtà sportive locali che fanno crescere le giovani generazioni. Un’avventura che sembrava essere inizialmente molto complicata, ma poi grazie al gioco di squadra fra tutte le varie componenti siamo riusciti ad arrivare a questo importante risultato. Sono sicuro che sarà una festa di pubblico e di sport con il coinvolgimento di tanti bambini e famiglie. Grazie a Paolo Caponigri per tutto l’impegno, ai gestori del nostro circolo tennis e a Start Romagna per il sostegno”.