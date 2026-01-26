Granchio blu conquista l’arte: tra “Asta urecch” e nuovi sapori al Mercato Ittico

Street Art al porto: l’opera “Asta urecch” si rinnova con i simboli del mare che cambia

Dalle valli al porto canale, l’invasione del granchio blu diventa un simbolo della resilienza locale. Una nuova opera di street art sulla rampa del mercato celebra il mutamento dell’ecosistema adriatico.

La “Temperanza” del Mercato Ittico

Se l’ingresso del mercato ittico di Cesenatico fosse una carta dei tarocchi, sarebbe senza dubbio “La Temperanza”. Questo arcano descrive perfettamente l’attitudine di chi sa fare buon viso a cattivo gioco, adattandosi con equilibrio alle sfide del tempo. Una dote necessaria oggi che il granchio blu ha ufficialmente colonizzato le valli a nord della città e le sponde del porto canale.

Non è raro, infatti, avvistarlo lungo gli argini del canale o vederlo conteso dai gabbiani. Ma la vera metamorfosi avviene all’interno del mercato: da specie aliena e temuta, il granchio blu è diventato una risorsa commerciale. Oggi è stabilmente inserito tra le specie in vendita, apprezzato dai consumatori per la sua polpa saporita una volta cucinata.