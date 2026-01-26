Granchio blu conquista l’arte: tra “Asta urecch” e nuovi sapori al Mercato Ittico

Street Art al porto: l’opera “Asta urecch” si rinnova con i simboli del mare che cambia
Dalle valli al porto canale, l’invasione del granchio blu diventa un simbolo della resilienza locale. Una nuova opera di street art sulla rampa del mercato celebra il mutamento dell’ecosistema adriatico.
La “Temperanza” del Mercato Ittico
Se l’ingresso del mercato ittico di Cesenatico fosse una carta dei tarocchi, sarebbe senza dubbio “La Temperanza”. Questo arcano descrive perfettamente l’attitudine di chi sa fare buon viso a cattivo gioco, adattandosi con equilibrio alle sfide del tempo. Una dote necessaria oggi che il granchio blu ha ufficialmente colonizzato le valli a nord della città e le sponde del porto canale.
Non è raro, infatti, avvistarlo lungo gli argini del canale o vederlo conteso dai gabbiani. Ma la vera metamorfosi avviene all’interno del mercato: da specie aliena e temuta, il granchio blu è diventato una risorsa commerciale. Oggi è stabilmente inserito tra le specie in vendita, apprezzato dai consumatori per la sua polpa saporita una volta cucinata.
Street Art e Tradizione: l’opera “Asta urecch” si rinnova
Il cambiamento non è solo gastronomico, ma anche culturale e visivo. Un recente “attacco d’arte” ha lasciato il segno sulla rampa del mercato ittico, arricchendo la storica opera “Asta urecch” (citazione di una particolare vendita all’asta che si svolge all’esterno della struttura).
Il murale di Giò di Giò Mare, è stato integrato con una serie di pesci stilizzati. Tra una cozza e una capasanta, ora compaiono — perfettamente inseriti nel contesto — anche i granchi blu. Un riconoscimento artistico per un crostaceo che, nel bene e nel male, fa ormai parte integrante del nostro tratto di mare e della quotidianità di Cesenatico.