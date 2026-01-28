Alzheimer: prevenzione, diagnosi e ricerca a Cesenatico

Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizza il terzo e ultimo incontro del ciclo dedicato alla prevenzione e promozione della salute.

L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio alle 20.45 ed è dedicato a una patologia purtroppo sempre più diffusa: la Malattia di Alzheimer.

La conferenza pubblica, dal titolo “La Malattia di Alzheimer”, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Maratona Alzheimer e ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su una delle principali malattie neurodegenerative del nostro tempo.