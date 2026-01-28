Alzheimer: prevenzione, diagnosi e ricerca a Cesenatico

Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizza il terzo e ultimo incontro del ciclo dedicato alla prevenzione e promozione della salute.
L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio alle 20.45 ed è dedicato a una patologia purtroppo sempre più diffusa: la Malattia di Alzheimer.
La conferenza pubblica, dal titolo “La Malattia di Alzheimer”, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Maratona Alzheimer e ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su una delle principali malattie neurodegenerative del nostro tempo.
Relatore principale della serata sarà il dott. Stefano De Carolis, direttore U.O. Cure Primarie Forlì–Cesena e responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Cesena, con la partecipazione di Giorgia Battelli, coordinatrice generale della Fondazione Maratona Alzheimer.
Durante l’incontro verranno affrontati in modo chiaro e accessibile i temi centrali legati alla malattia di Alzheimer, la forma più comune di demenza, caratterizzata da un progressivo deterioramento della memoria, delle funzioni cognitive e dell’autonomia nella vita quotidiana. Una patologia che coinvolge non solo chi ne è colpito, ma anche le famiglie e l’intera rete sociale.
Il dott. De Carolis illustrerà le cause note dell’Alzheimer, il ruolo dei fattori genetici e ambientali, i meccanismi di degenerazione neuronale, soffermandosi in particolare sui segnali precoci e sull’importanza di una diagnosi tempestiva. Verranno inoltre presentati gli strumenti clinici oggi disponibili per intercettare la malattia nelle sue fasi iniziali.
Ampio spazio sarà dedicato anche alla prevenzione dell’Alzheimer, con un focus sullo stile di vita: attività fisica regolare, alimentazione equilibrata, stimolazione cognitiva e controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare sono elementi sempre più riconosciuti nel ridurre il rischio di sviluppare demenze.
Si parlerà inoltre delle terapie oggi disponibili, dai farmaci che possono rallentare la progressione dei sintomi agli approcci non farmacologici, fino agli interventi di supporto psicologico e sociale e alle prospettive aperte dalla ricerca scientifica internazionale.
Nel suo intervento, Giorgia Battelli presenterà le attività della Fondazione Maratona Alzheimer, che da oltre 15 anni promuove a settembre l’evento solidale “Maratona Alzheimer”, sostenendo i diritti delle persone con demenza e le loro famiglie attraverso progetti e iniziative sul territorio.
La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza. Ingresso libero e gratuito.