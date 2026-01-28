A Cesena nasce il primo Giardino Alzheimer d’Italia

Il Giardino Alzheimer è stato progettato dal professor Andrea Mati e sarà realizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer attraverso Giardineria Italiana, azienda con una consolidata esperienza nel campo dei giardini terapeutici. Alla base dell’idea progettuale c’è il tema del viaggio: un cammino guidato che accompagna le persone lungo una sequenza di stimoli sensoriali ed emozionali, coinvolgendo olfatto, tatto e vista e favorendo la riattivazione della memoria a lungo termine.

Il percorso che ha portato all’avvio dei lavori affonda le radici nei mesi scorsi. Dopo la firma del primo Protocollo d’intesa volto a garantire la futura fruizione e cura del Giardino terapeutico, a maggio scorso il progetto è entrato nel vivo anche sul piano educativo, con laboratori sensoriali e di scrittura creativa nelle scuole dell’infanzia ‘Fiorita’ e ‘Mulini’ e nella scuola primaria ‘Carducci’, per raccontare alle bambine e ai bambini il valore sociale di questo nuovo spazio verde. Il coinvolgimento della comunità si è esteso anche agli anziani: in occasione della festa di San Giovanni, il progetto è stato condiviso con gli ospiti delle Case residenze per anziani di Cesena, tra cui ‘Nuovo Roverella’, ‘Fondazione Don Baronio’, ‘Maria Fantini’ e l’Istituto S. Caterina – Sorelle dei Poveri.