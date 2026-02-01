Al via il tabellone principale di Challenger ATP: lunedì in campo i romagnoli

Challenger ATP Cesenatico: orari e protagonisti della Start Romagna Cup
Il grande tennis internazionale entra nel vivo in Romagna. Lunedì 2 febbraio scatta il tabellone principale della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, il nuovo Challenger ATP 50 con montepremi di 56.700 euro. Sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, storica sede che in passato ospitò un giovanissimo Roger Federer, si sfidano i talenti del circuito mondiale nel primo appuntamento italiano del 2026.
Programma e orari: il debutto di Caniato e il derby di Francesco Forti
La giornata di lunedì promette scintille con quattro match di singolare a partire dal tardo pomeriggio. Gli occhi degli appassionati sono puntati soprattutto sui talenti di casa:
Ore 18:00 (campo centrale). Esordio per il romagnolo d’adozione Carlo Alberto Caniato (n. 396 ATP). Il classe 2005 dell’Accademia Villa Carpena sfiderà l’esperto francese Laurent Lokoli.
Non prima delle 20:00. Grande attesa per il beniamino locale Francesco Forti. Il 26enne di Cesenatico affronterà in un derby tutto italiano la giovane promessa pugliese Pierluigi Basile (wild card).
Sul Grandstand debutteranno invece Federico Arnaboldi, opposto alla testa di serie n. 4 Ivan Gakhov, e Pietro Fellin, impegnato contro l’austriaco Sandro Kopp.
Qualificazioni: otto italiani a caccia del Main Draw
Il programma inizierà già dalle ore 11:00 con i turni decisivi delle qualificazioni. Ben otto tennisti italiani sono ancora in corsa per i 6 posti disponibili nel tabellone principale. Tra i match più attesi:
Il ravennate Enrico Dalla Valle contro l’iraniano Rahmani.
Il derby tra Lorenzo Rottoli e Giovanni Oradini.
La sfida del giovane Michele Mecarelli contro il croato Simundza dopo l’impresa su Maxime Janvier.
Il torneo, diretto dall’ex giudice di sedia d’élite Carlos Bernardes, vede come prima testa di serie l’estone Daniil Glinka (n. 165 del live ranking), atteso in città dopo l’ottimo inizio di stagione in Portogallo.
Info Utili. L’ingresso per la giornata di lunedì è di 8 euro (ridotto 5 euro). Un’occasione imperdibile per vedere da vicino i protagonisti del circuito ATP.