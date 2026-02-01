Challenger Atp Cesenatico 2026: sorteggiati i tabelloni della Start Romagna Cup

Al via la “Start Romagna Cup”: Sorteggiati i Tabelloni del Challenger ATP di Cesenatico
Cesenatico torna protagonista del grande tennis internazionale con la Start Romagna Cup – 1° Trofeo Città di Cesenatico. Il torneo, un Challenger ATP 50 con montepremi di € 56.700, si disputa sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio” dall’1 all’8 febbraio 2026.
L’evento segna il debutto come direttore del torneo di Carlos Bernardes, leggendario giudice di sedia del tour ATP.
Il tabellone principale: teste di serie e favoriti
I primi due nomi del seeding arrivano a Cesenatico in un momento di forma straordinaria:
Daniil Glinka (Estonia, n.200): Prima testa di serie e già n.165 del live ranking grazie ai recenti successi nei Challenger di Drummondville e Oeiras.
Remy Bertola (Svizzera, n.255): Seconda testa di serie, reduce dalle semifinali del Challenger 125 di Quimper.
Calvin Hemery (Francia, n.260): Terza forza del tabellone.
Ivan Gakhov (Russia, n.261): Quarta testa di serie.
Gli Italiani nel Main Draw
Sono 12 gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale, con un mix tra veterani e giovani promesse:
Il Derby di Cesenatico: Grande attesa per il confronto di primo turno tra il beniamino di casa Francesco Forti e il giovane talento Pierluigi Basile (wild card).
I Romagnoli: Oltre a Forti, riflettori puntati su Carlo Alberto Caniato (impegnato contro il francese Lokoli) e sul mancino ravennate Federico Bondioli (contro l’ucraino Prihodko).
Wild Card e Talenti: La federazione ha assegnato una wild card a Filippo Romano, allenato da ‘Gipo’ Arbino, che sfiderà lo spagnolo Martinez.
Gli altri match: Raul Brancaccio sfida Hemery, mentre Federico Arnaboldi affronta il russo Gakhov. In campo anche Stefano Napolitano, Pietro Fellin, Gianmarco Ferrari, Giovanni Fonio e Andrea Guerrieri.
Qualificazioni al via: 17 azzurri in campo
Le qualificazioni iniziano domenica 1 febbraio alle ore 10:00. Dei 24 tennisti in cerca di un pass per il main draw, ben 17 sono italiani. Questi i match più caldi della domenica:
Enrico Dalla Valle (testa di serie n.1) nel derby contro la wild card locale Andrea Valli.
Jacopo Bilardo opposto a Luca Castagnola.
Daniel Bagnolini contro il n.5 del seeding Giovanni Oradini.
Lorenzo Angelini sfida l’austriaco Sebastian Sorger.
Michele Mecarelli (Galimberti Tennis Academy) contro l’esperto francese Maxime Janvier.
Tra gli altri impegnati: Lorenzo Rottoli, Alessio Balestrieri, Federico Iannaccone, Pietro Ricci e i fratelli Tabacco.
Info utili per il pubblico
Sede: Circolo Tennis “Godio”, Cesenatico.
Superficie: Cemento indoor.
Biglietti: Ingresso per le qualificazioni fissato a 5 euro.
Supervisor: Riccardo Ragazzini.