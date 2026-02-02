Ladri mettono a soqquadro casa mentre sono al lavoro

Mentre è al lavoro i ladri entrano in casa
Furto a Gatteo Mare in un appartamento di via Spinelli, nelle palazzine gialle. Questa la segnalazione lanciata sui social dalle vittime che, oltre alle immagini eloquenti, danno una descrizione dei malviventi.
L’identikit dei ladri
Nel post di legge: “sono entrati due ragazzi uno biondino riccio con una puffer nera (una giacca che ricorda un piumino). Sono entrati dal balcone alle 20:20 mentre eravamo al lavoro”. Scontato e giustificato il senso di disperazione di chi si è trovato colpito tra le mura di casa. L’appartamento si trova al primo piano e con molta probabilità è stato usato un attrezzo tipo cacciavite per forzare gli infissi.
Inoltre, come si può notare dalle immagini l’armadio è stato rotto. Oltre che ladri, anche vandali.