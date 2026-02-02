Ladri mettono a soqquadro casa mentre sono al lavoro

L’identikit dei ladri

Nel post di legge: “sono entrati due ragazzi uno biondino riccio con una puffer nera (una giacca che ricorda un piumino). Sono entrati dal balcone alle 20:20 mentre eravamo al lavoro”. Scontato e giustificato il senso di disperazione di chi si è trovato colpito tra le mura di casa. L’appartamento si trova al primo piano e con molta probabilità è stato usato un attrezzo tipo cacciavite per forzare gli infissi.

Inoltre, come si può notare dalle immagini l’armadio è stato rotto. Oltre che ladri, anche vandali.