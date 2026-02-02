Museo della Marineria, “Il viaggio nell’anima di una mamma caregiver”

L’evento sarà moderato dalla giornalista Raffaella Candoli.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Al termine vi sarà un brindisi offerto dall’autrice.

L’autrice, nel suo post social, ringrazia: Consulta di Cesenatico, Fidapa, Grd, Telemaco, Piccolo mondo, l’isola di Nicole, “per la rete che si è venuta a creare in supporto ai messaggi che il libro porta con sè” – scrive Claudia De Pascali.

Foto estrapolata dal post social.