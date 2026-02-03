Ponte del Gatto, cantiere aperto a Cesenatico: tutte le risposte del sindaco

È partito da circa dieci giorni il cantiere per la costruzione del nuovo Ponte del Gatto a Cesenatico e, come era prevedibile, tra cambi di viabilità e lavori in pieno centro, sono molte le domande che i lettori di Living Cesenatico ci stanno ponendo.

Abbiamo raccolto i principali dubbi e li abbiamo girati direttamente al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che ha fatto chiarezza su tempi, rumori, traffico e soluzioni alternative.

Turni di lavoro H24 per accorciare i tempi.

Una delle richieste più frequenti riguarda la possibilità di lavorare H24, sette giorni su sette, per terminare prima il cantiere del Ponte del Gatto.

“Il ponte, come ogni cantiere – spiega il sindaco – deve rispettare le ordinanze sul rumore previste per legge. Ci saranno lavorazioni anche molto rumorose che non si conciliano con un centro storico. Per questo l’H24 non è stato preso in considerazione e anche i giorni lavorativi restano quelli previsti dalla legge”.