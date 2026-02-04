Start Romagna Cup: tris azzurro a Cesenatico. Programma di mercoledì

Start Romagna Cup: Avanzano Brancaccio, Romano e Rottoli al Challenger di Cesenatico
Grande spettacolo sui campi indoor del Circolo Tennis “Godio” per il 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo torneo Challenger ATP 50 con montepremi di €56.700. La giornata inaugurale ha sorriso ai colori azzurri, con vittorie pesanti e match lottati fino all’ultimo punto.
I risultati degli azzurri: Rottoli e Romano avanti
Il debutto della Start Romagna Cup ha visto protagonisti tre italiani che si sono distinti per grinta e qualità tecnica:
Lorenzo Rottoli: in un derby tutto romagnolo tra qualificati, ha battuto Lorenzo Angelini (suo compagno a Villa Carpena) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Nonostante un problema agli adduttori e il recupero del classe 2006, Rottoli ha staccato il pass per il secondo turno dopo tre ore di battaglia.
Filippo Romano: grazie a una wild card FITP, il 20enne ligure ha sorpreso lo spagnolo Alex Martinez (n.414 ATP) vincendo 7-6 6-4. Giovedì affronterà la testa di serie n.5, il britannico Charles Broom.
Raul Brancaccio: prestazione impeccabile del campano, che ha eliminato la terza testa di serie, il francese Calvin Hemery, con un solido 6-4 7-6. Al prossimo turno lo attende un altro francese, Laurent Lokoli.
Semaforo rosso invece per Giovanni Fonio, Andrea Guerrieri e Gianmarco Ferrari, eliminati rispettivamente da Gulin, Visker e Brunclik.
Il programma di mercoledì: derby e big in campo
Mercoledì 4 febbraio si preannuncia una giornata intensa sotto la direzione di Carlos Bernardes e del supervisor Riccardo Ragazzini.
I match da non perdere:
Derby Italiano: Michele Mecarelli contro Federico Iannaccone aprirà il programma alle ore 11:00.
Esordio Big: l’elvetico Remy Bertola (n.212 ATP, testa di serie n.2) sfida il ravennate Enrico Dalla Valle.
Sfida per i Quarti: in serata, il beniamino locale Francesco Forti affronterà il russo Ivan Gakhov (n.4 del seeding).
Clou Serale: non prima delle 20:00, l’altoatesino Pietro Fellin si giocherà l’accesso ai quarti contro Svyatoslav Gulin.
One Shot Cesenatico: Il pubblico sfida i Pro
Oltre al tennis professionistico, l’evento coinvolge i tifosi con l’iniziativa “One Shot Cesenatico-Fight with the Pro”. Durante le sessioni serali, cinque spettatori estratti a sorte avranno l’opportunità di scendere in campo per sfidare i professionisti in un “punto secco” ad eliminazione diretta.