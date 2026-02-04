Start Romagna Cup: tris azzurro a Cesenatico. Programma di mercoledì

I risultati degli azzurri: Rottoli e Romano avanti

Il debutto della Start Romagna Cup ha visto protagonisti tre italiani che si sono distinti per grinta e qualità tecnica:

Lorenzo Rottoli: in un derby tutto romagnolo tra qualificati, ha battuto Lorenzo Angelini (suo compagno a Villa Carpena) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Nonostante un problema agli adduttori e il recupero del classe 2006, Rottoli ha staccato il pass per il secondo turno dopo tre ore di battaglia.

Filippo Romano: grazie a una wild card FITP, il 20enne ligure ha sorpreso lo spagnolo Alex Martinez (n.414 ATP) vincendo 7-6 6-4. Giovedì affronterà la testa di serie n.5, il britannico Charles Broom.

Raul Brancaccio: prestazione impeccabile del campano, che ha eliminato la terza testa di serie, il francese Calvin Hemery, con un solido 6-4 7-6. Al prossimo turno lo attende un altro francese, Laurent Lokoli.

Semaforo rosso invece per Giovanni Fonio, Andrea Guerrieri e Gianmarco Ferrari, eliminati rispettivamente da Gulin, Visker e Brunclik.