Challenger Cesenatico: Dalla Valle firma l’impresa, Forti si ferma a un passo dal sogno

Forti: una maratona di 2 ore e 37 minuti

Tanta amarezza per Francesco Forti. Il beniamino locale, in tabellone con una wild card dopo i lunghi infortuni del 2024, ha sfiorato il colpaccio contro il russo Ivan Gakhov (n.4 del seeding).

Nonostante i 22 ace e il vantaggio nel terzo set (dove è andato a servire per il match sul 5-4), Forti si è arreso per 7-6 4-6 7-6. Resta la consapevolezza di aver ritrovato un tennis di alto livello capace di competere con i top 300.

Derby azzurro: Iannaccone avanza ai danni di Mecarelli

Il confronto tutto italiano tra qualificati ha premiato Federico Iannaccone. Dopo un avvio difficile contro il giovanissimo Michele Mecarelli (18 anni), Iannaccone ha ribaltato il match vincendo il secondo set 6-3. Nel terzo parziale, sul punteggio di 3-0 in favore del molisano, Mecarelli è stato costretto al ritiro per un problema fisico. Iannaccone affronterà ora l’elvetico Kylian Feldbausch.

Gli altri match in programma

Il tabellone di giovedì si preannuncia caldissimo con diversi italiani protagonisti:

Filippo Romano sfida il britannico Charles Broom.

Lorenzo Rottoli opposto all’ucraino Oleg Prihodko.

Raul Brancaccio cerca la conferma contro l’esperto Laurent Lokoli.