Challenger Cesenatico: Dalla Valle firma l’impresa, Forti si ferma a un passo dal sogno

Start Romagna Cup: Risultati e cronaca del Challenger ATP di Cesenatico
Nella “Start Romagna Cup”, Enrico Dalla Valle elimina la testa di serie n.2 Bertola. Grande battaglia per Francesco Forti, sconfitto solo al tie-break del terzo set dal russo Gakhov.
Il grande tennis internazionale entra nel vivo al Circolo Tennis “Godio” per il Challenger ATP 50 di Cesenatico. La giornata ha regalato emozioni contrastanti per i colori azzurri, tra imprese sfiorate e vittorie di carattere che infiammano il pubblico romagnolo.
L’impresa di Enrico Dalla Valle: battuto Bertola
Il risultato di giornata porta la firma di Enrico Dalla Valle. Il ravennate, attualmente n.527 ATP, ha dimostrato una resilienza straordinaria superando lo svizzero Remy Bertola (n.212 al mondo e seconda testa di serie) con il punteggio di 4-6 7-6(8) 6-2.
Dalla Valle ha annullato due match point nel secondo set prima di dominare la frazione decisiva.
“Sono felice di iniziare così la stagione dopo un 2024 difficile. Giocare davanti ad amici e famiglia mi dà una spinta enorme”, ha dichiarato l’azzurro, che giovedì sfiderà il francese Cyril Vandermeersch per un posto nei quarti.
Forti: una maratona di 2 ore e 37 minuti
Tanta amarezza per Francesco Forti. Il beniamino locale, in tabellone con una wild card dopo i lunghi infortuni del 2024, ha sfiorato il colpaccio contro il russo Ivan Gakhov (n.4 del seeding).
Nonostante i 22 ace e il vantaggio nel terzo set (dove è andato a servire per il match sul 5-4), Forti si è arreso per 7-6 4-6 7-6. Resta la consapevolezza di aver ritrovato un tennis di alto livello capace di competere con i top 300.
Derby azzurro: Iannaccone avanza ai danni di Mecarelli
Il confronto tutto italiano tra qualificati ha premiato Federico Iannaccone. Dopo un avvio difficile contro il giovanissimo Michele Mecarelli (18 anni), Iannaccone ha ribaltato il match vincendo il secondo set 6-3. Nel terzo parziale, sul punteggio di 3-0 in favore del molisano, Mecarelli è stato costretto al ritiro per un problema fisico. Iannaccone affronterà ora l’elvetico Kylian Feldbausch.
Gli altri match in programma
Il tabellone di giovedì si preannuncia caldissimo con diversi italiani protagonisti:
Filippo Romano sfida il britannico Charles Broom.
Lorenzo Rottoli opposto all’ucraino Oleg Prihodko.
Raul Brancaccio cerca la conferma contro l’esperto Laurent Lokoli.