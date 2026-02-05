All’Nrg di Cesenatico torna il party per i nottambuli over

Nottambuli della Romagna ecco l’appuntamento Over all’Nrg
Questo weekend alla discoteca Energy di Cesenatico va in scena uno degli eventi più attesi dell’anno, sicuro richiamo per tutti i nottambuli di Romagna: il grande ritorno degli Over nella pista grande dell’Energy.
Sabato 7 Febbraio, dalle 22 alle 4, si ballerà insieme in una delle cornici più suggestive e coreografiche della Riviera, immersi in uno degli ambienti più iconici e cult ampiamente vissuto dal pubblico Over del nostro territorio.
Tutta l’Energy degli anni ’90
Il ritorno del pubblico Over nella pista grande del locale di via Michelangelo a Cesenatico vedrà di scena le migliori sonorità musicali a partire dagli anni 90 proseguendo fino ai giorni nostri, in un continuo di emozioni in grado di stimolare l’entusiasmo e rivivere in tutto il suo splendore la pista grande, appunto, dell’Energy.
In consolle si alterneranno i DJ Robertino Relight, Christian Fornino e DBG.
Alla voce Franz Collini e Mattia Matro.
Pista afro
Sarà inoltre presente la seconda pista con la migliore selezione Afro, con i DJ Cleto e Teo.
Per informazioni e prenotazioni tavoli è attivo il canale Whatsapp raggiungibile a wa.me/393400645280
L’evento è in collaborazione con gli staff NRG Over, Quelli Del Sundee, Memories ed Afropark.