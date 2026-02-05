 Skip to main content
All’Nrg di Cesenatico torna il party per i nottambuli over

Alessandro Mazza5 Febbraio 2026
energy nrg

Nottambuli della Romagna ecco l’appuntamento Over all’Nrg

Questo weekend alla discoteca Energy di Cesenatico va in scena uno degli eventi più attesi dell’anno, sicuro richiamo per tutti i nottambuli di Romagna: il grande ritorno degli Over nella pista grande dell’Energy.

Sabato 7 Febbraio, dalle 22 alle 4, si ballerà insieme in una delle cornici più suggestive e coreografiche della Riviera, immersi in uno degli ambienti più iconici e cult ampiamente vissuto dal pubblico Over del nostro territorio.

Tutta l’Energy degli anni ’90

Il ritorno del pubblico Over nella pista grande del locale di via Michelangelo a Cesenatico vedrà di scena le migliori sonorità musicali a partire dagli anni 90 proseguendo fino ai giorni nostri, in un continuo di emozioni in grado di stimolare l’entusiasmo e rivivere in tutto il suo splendore la pista grande, appunto, dell’Energy.

In consolle si alterneranno i DJ Robertino Relight, Christian Fornino e DBG.

Alla voce Franz Collini e Mattia Matro.

Pista afro

Sarà inoltre presente la seconda pista con la migliore selezione Afro, con i DJ Cleto e Teo.

Per informazioni e prenotazioni tavoli è attivo il canale Whatsapp raggiungibile a wa.me/393400645280

L’evento è in collaborazione con gli staff NRG Over, Quelli Del Sundee, Memories ed Afropark.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

