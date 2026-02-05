 Skip to main content
Notizie

Ponte del Gatto: nuovo assetto per le attività del porto canale di Cesenatico

Anna Budini5 Febbraio 2026

La Giunta Comunale ha approvato una delibera con il nuovo assetto delle occupazioni di suolo pubblico per le attività che insistono su via Armellini e via Giordano Bruno in corrispondenza del cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto: la soluzione adottata comporta uno slittamento verso mare di tutte le occupazioni.

L’amministrazione vuole, innanzitutto, garantire la sicurezza di cittadini, turisti e anche dei lavoratori impegnati nell’opera e dunque le  recinzioni di cantiere sono state progettate in modo che sia sempre garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che si affacciano sul Porto Canale; allo stesso modo, l’obiettivo è quello di limitare il più possibile l’inevitabile disagio che il cantiere comporterà alle attività commerciali insediate sul porto canale nel tratto in cui si sviluppa, garantendone l’apertura senza interruzioni e garantendo altresì il mantenimento in uso di una porzione di suolo pubblico per l’installazione di dehors.

Si è arrivati dunque a una soluzione condivisa che rimarrà valida per tutta la durata dei lavori.

“Insieme agli uffici, all’impresa e ai titolari delle attività commerciali abbiamo messo a punto un nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico interessate dal cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto: dobbiamo tenere conto di un’opera importante e della sicurezza di tutti. Sappiamo che parliamo di una zona delicata, ci sono disagi alla viabilità e ce ne saranno anche per queste attività commerciali ma siamo arrivati a questa soluzione condivisa per cercare di limitare il più possibile ogni effetto negativo”, spiega il vicesindaco Lorena Fantozzi.

