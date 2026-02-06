Start Romagna Cup Cesenatico: Romano vola ai quarti, è derby con Dalla Valle

Start Romagna Cup: a Cesenatico è l’ora dei grandi quarti, sarà derby Romano-Dalla Valle

Cesenatico si conferma capitale del tennis internazionale. Nel cuore della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, il nuovo Challenger ATP 50 indoor, l’emozione sale alle stelle. Il protagonista assoluto della giornata è il giovane Filippo Romano, che sotto la struttura del Circolo Tennis “Godio” ha conquistato i suoi primi quarti di finale in carriera a livello Challenger.

L’impresa di Filippo Romano: abbattuto il muro dei top 300

Il ventenne di Sarzana, in gara grazie a una wild card della Federazione, sta vivendo una settimana da sogno sul cemento di Cesenatico. Dopo aver superato lo spagnolo Martinez all’esordio, Romano ha firmato il capolavoro al secondo turno eliminando la quinta testa di serie del tabellone, il britannico Charles Broom (n.296 ATP).

Con una prestazione solida al servizio (11 ace totali) e un tennis spiccatamente offensivo, ligure si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3.

“Sono felice di come ho interpretato il match – ha commentato Romano – Cominciare la stagione così in Romagna, dove mi sento sempre a casa, è un’importante iniezione di fiducia”.