Start Romagna Cup Cesenatico: Romano vola ai quarti, è derby con Dalla Valle

Start Romagna Cup: a Cesenatico è l’ora dei grandi quarti, sarà derby Romano-Dalla Valle
Cesenatico si conferma capitale del tennis internazionale. Nel cuore della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, il nuovo Challenger ATP 50 indoor, l’emozione sale alle stelle. Il protagonista assoluto della giornata è il giovane Filippo Romano, che sotto la struttura del Circolo Tennis “Godio” ha conquistato i suoi primi quarti di finale in carriera a livello Challenger.
L’impresa di Filippo Romano: abbattuto il muro dei top 300
Il ventenne di Sarzana, in gara grazie a una wild card della Federazione, sta vivendo una settimana da sogno sul cemento di Cesenatico. Dopo aver superato lo spagnolo Martinez all’esordio, Romano ha firmato il capolavoro al secondo turno eliminando la quinta testa di serie del tabellone, il britannico Charles Broom (n.296 ATP).
Con una prestazione solida al servizio (11 ace totali) e un tennis spiccatamente offensivo, ligure si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3.
“Sono felice di come ho interpretato il match – ha commentato Romano – Cominciare la stagione così in Romagna, dove mi sento sempre a casa, è un’importante iniezione di fiducia”.
Venerdì di fuoco al CT Godio: il derby contro Enrico Dalla Valle
Il programma di venerdì promette scintille per il pubblico locale. Romano si giocherà l’accesso in semifinale in un attesissimo derby tricolore contro Enrico Dalla Valle.
Il ravennate, classe ’97, sta ritrovando il suo miglior tennis a Cesenatico: dopo aver battuto la testa di serie n.2 Bertola, ha confermato il suo stato di grazia superando il francese Cyril Vandermeersch con un doppio 6-4. Per Dalla Valle, seguito dalla Galimberti Tennis Academy, è l’occasione del riscatto dopo un 2025 complicato.
Gli altri protagonisti: avanzano Brancaccio e Fellin
Non solo il derby: la metà inferiore del tabellone parla interamente italiano.
Raul Brancaccio ha regolato l’esperto francese Lokoli (6-4 6-3) e ora affronterà l’altoatesino Pietro Fellin.
Si ferma invece la corsa di Lorenzo Rottoli, apparso stanco fisicamente, che ha ceduto nettamente all’ucraino Prihodko.
Spettacolo in campo e fuori: il gioco “One Shot”
Oltre al tennis professionistico, la Start Romagna Cup coinvolge il pubblico con l’iniziativa “One Shot Cesenatico-Fight with the Pro”. Durante le sessioni serali, cinque spettatori estratti a sorte hanno l’opportunità unica di scendere in campo per sfidare i campioni del torneo in una sfida “secca” ad eliminazione diretta.
Info Utili per il Pubblico
Dove: Circolo Tennis “Godio”, Cesenatico.
Biglietti: Ingresso 10 euro (ridotto 8 euro per ragazzi tra 11 e 18 anni).
I risultati in sintesi:
Dalla Valle b. Vandermeersch 6-4 6-4
Brancaccio b. Lokoli 6-4 6-3
Romano b. Broom 7-5 6-3
Prihodko b. Rottoli 6-2 6-0