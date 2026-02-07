L’acqua non dà tregua all’Oasi Desirée di Cesenatico

“Eccoci qui, un’altra volta. L’acqua proprio non ci vuole più lasciar andare”. Sono parole che pesano, quelle dell’Oasi Desirée, costretta ancora una volta a fare i conti con il maltempo e le piogge intense degli ultimi giorni.
Dopo la neve e le piogge continue, l’Oasi Desirée si è ritrovata nuovamente sommersa dall’acqua. “Negli ultimi giorni ha piovuto tanto e l’Oasi si è ritrovata di nuovo sommersa. Dopo la neve e le piogge, questo è lo stato in cui ci troviamo oggi”, spiegano dall’Oasi.
La situazione resta fragile soprattutto dopo la grave alluvione del 2023. “Da quando c’è stata l’alluvione, basta davvero poco perché l’acqua torni a uscire nei campi”, raccontano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: fango ovunque, passaggi impraticabili, laghetti che si formano dove prima c’era terra, rendendo difficile sia il lavoro quotidiano sia la gestione degli spazi per gli animali.
A preoccupare ancora di più è il fatto che la stagione fredda non sia terminata. “La cosa peggiore è che l’inverno non è ancora finito”, sottolineano dall’Oasi Desirée, che teme nuove piogge e ulteriori danni al terreno.
Nonostante tutto, la volontà di ripartire è forte. “Abbiamo bisogno di rialzarci, di sistemare il terreno, creare marciapiedi e percorsi sicuri, per garantire benessere agli animali e sicurezza a chi viene a trovarci”, spiegano. L’obiettivo è chiaro e pieno di speranza: “Perché il nostro obiettivo, quest’anno, è tornare ad accogliervi”.
Per riuscirci, però, l’Oasi Desirée ha bisogno del sostegno di tutti.
Come sostenere l’Oasi Desirée
