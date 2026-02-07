“Il Lupo tra timori e realtà”, il webinar: come iscriversi

E’ stato organizzato per il prossimo 14 febbraio dalle ore 10 alle ore 14:00 un webinar relativo al tema lupo.

Negli ultimi mesi, infatti, si è molto parlato di questo mammifero e delle tensioni che sta creando data la sua presenza in Appennino e pianura.

I temi dell’incontro

Nell’appuntamento proposto si approfondiranno i seguenti temi: la normativa inerente la tutela del lupo, quali progetti e best practice sono avviate per gestire correttamente questa specie nei vari territori, quali sono le effettive presenze e quali sono i comportamenti dell’animale in pianura e nelle zone appenniniche.