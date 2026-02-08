“A parte tutto”: incontro con Maria Serena Mastrangelo a Cesenatico

Domenica 9 febbraio (ore 16) alla Legnaia Casa Moretti a Cesenatico, l’Università per gli Adulti propone un appuntamento culturale dedicato alla letteratura e alla riflessione esistenziale: la presentazione di “A parte tutto”, opera di Maria Serena Mastrangelo.
“A parte tutto” è il racconto di un viaggio, un viaggio che in realtà appartiene a tutti noi. Come da una finestra aperta sulla vita, l’autrice accompagna il lettore lungo il percorso di diversi personaggi, seguendoli per un tratto di strada mentre attraversano cambiamenti profondi, eventi destabilizzanti ed emozioni intense.
Tra le pagine del libro emergono traumi psicofisici, separazioni, tradimenti, sospensioni e tagli emotivi, morte e lutti, ma anche riconciliazioni, riscoperta degli affetti autentici, scoperta di sé, ripartenze e vere e proprie rinascite. Ogni storia diventa uno specchio nel quale il lettore può riconoscersi, assumendo di volta in volta il punto di vista di uno o dell’altro personaggio.
Uno degli aspetti più significativi della scrittura di Serena Mastrangelo è proprio la capacità di scomparire sullo sfondo, lasciando spazio ai personaggi e creando un dialogo diretto tra loro e chi legge. La scrittura diventa così ricerca, non per offrire risposte preconfezionate, ma per condividere domande, stimolare riflessioni e aprire nuove possibilità di lettura della propria esperienza personale.
Dal punto di vista stilistico, “A parte tutto” colpisce per la sua fluidità narrativa, una prosa che si lascia leggere con naturalezza, “a sorsi tranquilli e continui”. Anche gli eventi più dolorosi vengono raccontati con uno sguardo capace di coglierne il senso profondo, suggerendo che ogni esperienza, osservata dalla giusta prospettiva, porta con sé una forma di bellezza e trova prima o poi il proprio posto nella vita.
In definitiva, “A parte tutto” è un invito a vivere la vita in tutte le sue sfaccettature, restando in contatto con ciò che siamo davvero.
Maria Serena Mastrangelo, nata a Napoli nel 1960, vive a Cesena dal 1990, dove svolge l’attività di psicoterapeuta individuale, familiare e di coppia. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’autrice e approfondire i temi del libro all’interno del ricco calendario di eventi culturali a Cesenatico promossi dall’Università per gli Adulti.