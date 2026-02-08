“A parte tutto”: incontro con Maria Serena Mastrangelo a Cesenatico

Domenica 9 febbraio (ore 16) alla Legnaia Casa Moretti a Cesenatico, l’Università per gli Adulti propone un appuntamento culturale dedicato alla letteratura e alla riflessione esistenziale: la presentazione di “A parte tutto”, opera di Maria Serena Mastrangelo.

“A parte tutto” è il racconto di un viaggio, un viaggio che in realtà appartiene a tutti noi. Come da una finestra aperta sulla vita, l’autrice accompagna il lettore lungo il percorso di diversi personaggi, seguendoli per un tratto di strada mentre attraversano cambiamenti profondi, eventi destabilizzanti ed emozioni intense.

Tra le pagine del libro emergono traumi psicofisici, separazioni, tradimenti, sospensioni e tagli emotivi, morte e lutti, ma anche riconciliazioni, riscoperta degli affetti autentici, scoperta di sé, ripartenze e vere e proprie rinascite. Ogni storia diventa uno specchio nel quale il lettore può riconoscersi, assumendo di volta in volta il punto di vista di uno o dell’altro personaggio.