Quando i clienti arrivavano a bordo di carrozza e cavallo: i 100 anni del bagno Milano

Un progetto famigliare…

“Al bagno collaboravamo tutti: in famiglia eravamo quattro figlie, e in più c’erano i fratelli di mio babbo e i loro figli, i nostri cugini.

Inizialmente il bagno non permetteva di vivere, considerata anche la famiglia numerosa che eravamo, quindi mio babbo d’inverno continuava a fare il muratore.

La spiaggia, poi, era particolare: le persone di Cesenatico non andavano al mare, ma lo facevano soltanto quelle facoltose. Finita la guerra, ad esempio, veniva chi alloggiava all’hotel Pino e si spostava fino al mare con la carrozza. Negli anni ’20 – ’30 – ’40, si iniziò a lavorare anche con i feriti di guerra che trovavano alla colonia Agip una specie di sanatorio.

Il nostro bagno era uno dei pochi efficienti in quel periodo e ricordo che mio babbo diceva sempre che bastavano un pò di sole, il mare e uno sdraio per affrontare la stagione estiva.

Al tempo era tutto in legno, attrezzature comprese. Ricordo che le sdraio erano molto pesanti e tutte le sere venivano raccolti da noi e i nostri cugini. Gli ombrelloni posizionati davanti erano per le persone più facoltose, mentre per tutti gli altri c’erano delle tende che permettevano a più persone di restare all’ombra. Ad ogni mezzogiorno, quando il sole ruotando cambia posizione, andavamo a spostarle per garantire l’ombra ai clienti.

Mia mamma, invece, tra le altre cose, si occupava dei costumi e dei teli che venivano noleggiati al bagno stesso, non si portavano da casa. Ricordo che i costumi erano solo di lana e si facevano fare a Cesena da una magliaia, e ogni anno si cambiava il colore. La sera il lavoro continuava perchè erano tutte cose da lavare e preparare per il giorno dopo.

Sempre mia madre, donna molto efficiente e in gamba, utilizzava i fazzoletti grandi da uomo come deposito degli effetti personali dei clienti (soldi, occhiali…), quando andavano a fare il bagno. Scriveva con una matita il nome della persona e tutto veniva restituito a fine bagno: non ricordo ci sia mai stato un problema, ci si fidava. In qualche modo ha anticipato uno dei nostri servizi che offriamo al cliente oggi, le cassette di sicurezza”.