RomagnaBanca promuove un convegno sulla sicurezza informatica 

In un contesto in cui le minacce informatiche e le truffe digitali ai danni dei cittadini sono in costante crescita ed evoluzione, la prevenzione passa prima di tutto dalla conoscenza. Con questo obiettivo nasce “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali”, il convegno di sensibilizzazione promosso da RomagnaBanca, in collaborazione con Cassa Centrale Banca e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, dedicato ai temi della sicurezza e della tutela contro le frodi digitali.

L’iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e aggiornamento su rischi sempre più diffusi e sofisticati, fornendo strumenti concreti per riconoscere e prevenire le principali tipologie di truffe che colpiscono la clientela e, più in generale, tutti gli utenti dei servizi digitali. In un panorama in continua evoluzione, essere informati rappresenta la prima e più efficace forma di difesa.